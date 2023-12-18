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汐止長江街護欄髒污影響安全 清洗增反光導標

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長江街水泥護欄，已經清洗完成，並且在沿線加裝反光導標，安全加分。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長江街水泥護欄，已經清洗完成，並且在沿線加裝反光導標，安全加分。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長江街沿著高速公路旁，沿線有一整排的水泥護欄，時間一久長青苔髒污，晚上視線不好，尤其在轉彎處容易擦撞危險，所以，立法委員賴品妤召集高公局現場會勘後，現在護欄已經清洗完成，並且在沿線加裝反光導標，安全加分。

鄉長里長陳志勝說，里內長江街沿著高速公路旁，沿線有一整排的水泥護欄，只是時間一久長青苔非常骯髒，晚上視線不好，轉彎處容易擦撞到，而且影響景觀，所以，之前有請立委賴品妤協助，請高公局改善，現在整排護欄已經清洗過，而且上頭也加裝了反光導標，晚上經過有閃光導引，行車比較安全。

線一整排斑駁髒污的水泥護欄，用水刀清洗，而因為晚上昏暗，在護欄上方也加裝一整排的反光導標，民眾說，晚上騎車經過行車視線比較清楚，感覺安全多了。

高速公路 賴品妤 汐止

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