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紅樹林青年社宅興建5年完工 新北市議員籲盡速完成

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林青年社宅興建5年才完工，新北市議員蔡錦賢要求市府要盡速完成。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林青年社宅興建5年才完工，新北市議員蔡錦賢要求市府要盡速完成。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府預計在新北市淡水區位於輕軌紅樹林站對面台二線與八勢一街路口旁的基地，興辦「只租不售」青年社會住宅，總戶數大約落在85戶，規劃期程大約在民國118年，也就是五年後才會完成並且使用，新北市議員蔡錦賢要求市府要盡速完成。

市議員蔡錦賢表示，這項建設包含了八勢里民活動中心，過去爭取許多年，但基地範圍太小，容積率不足，無法滿足地方需求，後來與國產署用地合併才有1千平方公尺的面積，才能夠打造青年社宅及活動中心，但依照市府城鄉居的規劃期程大約在民國118年，也就是五年後才會完成並且使用，對於目前在地需求實在是太緩慢，希望市府能夠快腳步。

新北市城鄉局科長陳以霖表示，淡水區海天段有五個地號，基地面積一千平方公尺，容積率有450%，因此這一棟青年社宅規劃13層樓，一樓為公益空間及店面，二樓則是做為八勢里市民活動中心，有地下三層停車場，社宅部份有一房、兩房及三房的房型，共85戶，預計在115年開工，118年完工，期盼保障青年族群在都會地區之居住權益，並藉此提供更多元市民活動中心來使用，帶動地方發展滿足地方需求。

青年 淡水

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