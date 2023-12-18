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淡水劇場首創台語親子劇 台語神話故事好有趣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水身聲劇場邀請歌仔戲編劇劉秀庭老師以台語改寫、指導與顧問，推出台語親子劇場，填海移山逐太陽親子兒童劇場。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水身聲劇場邀請歌仔戲編劇劉秀庭老師以台語改寫、指導與顧問，推出台語親子劇場，填海移山逐太陽親子兒童劇場。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓藝術兒童劇場加入更多元素，淡水身聲劇場邀請歌仔戲編劇劉秀庭老師以台語改寫、指導與顧問，推出台語親子劇場，填海移山逐太陽親子兒童劇場，新北市議員鄭宇恩爭取到在淡水演出2個場次讓在地的家長帶著孩童免費欣賞在地的藝術劇場還能夠學習台語。

新北市議員鄭宇恩表示，深耕在地也是有許多精彩表演劇場作品的身聲劇團，用藝文多元學習的角度，創作出首部台語神話劇場作品，讓孩子可以在看劇的同時，學習台語的用詞語言，而這2場次的公演活動，更吸引許多人來參與，讓現場氣氛是非常熱絡。

身聲劇場於2019年首演的親子劇場作品《填海．移山．追太陽》，這一次以台語改編全新登場，來自三個經典神話寓言「精衛填海」、「愚公移山」、及「夸父追日」出發，融入當代議題加以變形，從陸地、海洋到天空，轉換成一個個故事百寶箱，結合音樂、肢體與戲偶等元素，與大小朋友一起探索現代海洋悲歌、被加油添醋的移山故事與追太陽的秘密。市議員也期待透過台語劇場來表演神話做事，讓親子能夠享受作品風格多元，並持續探索跨領域表演藝術的無限可能。

劇場 台語

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