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塭仔圳未重劃社區居民抗議淪無尾巷 新北允改善

中央社／ 新北18日電

新北市正進行塭仔圳市地重劃，區內獲保留的美華社區居民發現主要聯外道路將從活路變死巷，社區恐出現公安疑慮，今天前往市府抗議。新北市府表示，社區不會出現無尾巷的狀況。

塭仔圳反迫遷連線成員邱淑雯等人指出，居民從重劃案的規劃設計圖發現，原本可接台65線高架下道路的新樹路85巷，重劃後將被改成死巷，未來美華新村與外部道路只剩一條狹長通道。

邱淑雯表示，美華新村居住者有許多是年齡70、80歲的長者，若有救護救災需求時，狹長通道讓消防、救護車輛難以倒車或迴轉，社區公共安全恐出現疑慮，呼籲市府規劃設計道路時，有必要檢討劃設一條聯外通道，以保障人民公共安全。

抗議民眾表達意見及高喊抗議口號後，由新北市政府地政局科長彭士修代表接受居民陳情，並簽下居民訴求的承諾書。

地政局指出，美華新村雖已排除重劃，對於居民訴求，地政局承諾相關聯外道路規劃細節，將每月邀集各相關局處與居民開會研商、共同參與，確認方案後才會施工。

另外，社區排水、公園與社區間界面部分，也在會中詳細說明，社區裡更不會出現無尾巷的狀況。

塭仔圳

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