以中正紀念堂吸菸區為戒 台北大巨蛋朝戶外全面禁菸規畫

台北大巨蛋順利舉辦亞錦賽，吸引數萬民眾看球賽，台北市議員秦慧珠今天在議會警政衛生委員會提案「大巨蛋球場室外場所」列全面禁菸，台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，已經與遠雄前往會勘過，遠雄大巨蛋會配合北市衛生局督導，已朝「全區禁菸」方式進行，相關設施設備會再精進改善。

台北市議員秦慧珠今天在警政衛生委員會提案大巨蛋室外場所列看全面禁菸，秦慧珠說，她日前到大巨蛋看球賽，中場休息走樓梯到平面層逛逛，發現有民眾抽菸，後來有發生中正紀念堂砍樹又設置戶外吸菸區引發非議，後來中正紀念堂已經從善如流全面禁菸，為避免台北大巨蛋日後有觀眾吸二手菸問題，所以提案台北大巨蛋規畫全面禁菸。

秦慧珠說，她的提案理由，是因為台北大巨蛋球場、中正紀念堂等單位儘管設置戶外吸菸區並未違法，但球場與廣場周邊經常有幼兒、老人、孕婦前往休憩，為健康著想，台北市衛生局應督導台北大巨蛋球場、中正紀念堂等單位，將室外列為全面禁菸區。

秦慧珠說，尤其大巨蛋舉辦球賽時，動輒上萬觀眾每到中場休息時，如果戶外場地沒有列全面禁菸，恐讓不想吸二手菸的民眾沒有地方去，不過因大巨蛋是BOT案，管理權為遠雄巨蛋公司，另外因戶外屬於開放式空間，哪些空間要列禁菸、哪些不做？禁菸標籤要怎麼貼，希望北市府能督導遠雄戶外全面禁菸。

至於議員的提案，已有跨黨派17位議員提案，警政衛生委員會當下議員林世宗也加入。北市衛生局長陳彥元表示，截至今年11月，台北市已經有3621處戶外空間禁菸，會由管理單位申請戶外禁菸，申請後就會明確劃定禁煙區域、公告禁菸範圍，最近會與遠雄大巨蛋到現場評估劃定的位置。