影／新北泰山首座社宅上梁 預計明年完工招租

位於新北泰山的中山青年社會住宅今舉行上梁典禮，宣示泰山第一座社宅接近完工招租，新北副市長陳純敬表示，該社宅交通便利，並規畫托老托幼等，未來可提供210戶；新北城鄉局表示，預計明年底招租，並將採租金分級新制，保障青年及弱勢族群居住權。

泰山近期大力發展及建設，當中有大片新泰塭仔圳重劃區，再加上機場捷運，未來發展潛力可期；除中央於當地規畫兩處社會住宅外，新北也規畫中山青年社宅，並於今舉行上梁典禮，是泰山區第一座社會住宅。

陳純敬表示，中山青年社宅是泰山第一座，即便施工期間碰到疫情缺工缺料，還是持續在進度上，建築設計也採智慧建築、通用設計、智慧社區，另外也將附設托老托幼、非營利幼兒園，方便青年夫妻工作打拚。

陳純敬指出，中山社宅鄰近輔大生活圈、機捷泰山貴和站及捷運丹鳳站，不僅交通便利，生活機能佳，未來可提供210戶住宅單元；泰山區未來社宅量將達1609戶，若再加上新泰塭仔圳開可增加的2100戶社宅，總計將提供約3919戶社宅。

城鄉局表示，中山青年社宅是市府藉由工業區變更回饋取得社宅用地後自行興建，為地下3層、地上15層，1幢2棟之建築，銜接周邊變更回饋取得的貴和廣場，共融成一個友善公共開放的社區。

城鄉局長黃國峰指出，推動社宅政策需長期且穩定的努力，新北透過工業區變更回饋土地、都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等策略，持續擴大社宅的供應量。中山青年社宅預計明年底招租，並將採新北市租金分級新制，依據民眾可負擔能力，以租金所得分級提供需求民眾，保障青年和弱勢族群在都市區的居住權。