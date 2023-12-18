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北市採購衝電子核銷年達300億 小商家苦…怨生計受影響

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
政府推動電子發票使用。本報資料照片
政府推動電子發票使用。本報資料照片

為推動智慧化城市、電子化政府及環保節省紙張，北市府從108年起，推動電子化核銷計畫，宣導各機關儘量向開立電子發票商家辦理採購，上路迄今，案件數KPI自10%已大幅提升至去年的85%，且年年達標。議員徐巧芯接獲許多小商家陳情，小店家抱怨，因政府推電子核銷，因規模小無電子發票，導致過去常有政府機關訂便當，現在通通沒了，生計受影響。

北市財政局長胡曉嵐表示，有發現到類似狀況，今年已開放規模小的商家可列除外，會兼顧環保e化及規模小商家生計。

徐巧芯向市府調閱資料發現，北市府110年度的採購案件電子發票核銷總金額高達275億元、111年更高達325億元，近幾年疫情嚴重連帶物價波動，百業蕭條，公部門更應帶頭刺激庶民經濟，竟還反其道而行執著提高電子發票核銷率，排除北市免開發票超過2成小商家的生計。

根據北市府「電子化核銷作業推動計畫」，是由財政局主政訂定執行計畫，前幾年還有訂定獎勵辦鼓勵局處跟進，依財政局提供資料顯示，111年採購類電子及非電子發票金額加總高達370億，其中325億均使用電子發票核銷占比總額快9成。據財政部統計資料截至10月5日北市營利事業家數23萬8442間，其中5萬6931間為免開統一發票，等同無形中拒絕了2成以上的商家。

徐巧芯說，她掃街時，接獲多個小商家抱怨，指原先偶爾還會接到些公務接關的訂單或採買，現在因市府政策轉變，沒有電子發票即被列為非採購首選，此類店家因大多是核定課稅免開統一發票故也不得申請電子載具，為了生計下下策就是要跟別人借發票遊走灰色地帶，要不就是眼睜睜看著到口的肉飛了，在不景氣的現在真的是雪上加霜。

徐巧芯要求，此政策立意良善，但上有政策下有對策，多數人員怕忘記核銷內容均仍會列印收據留底，市府高舉環保大旗，等同根本喊假。另外，小額採購會捨棄僅能開立收據的便宜便當店，去買有開電子發票的高單價精緻便當，無形中浪費公帑，此刻正逢景氣蕭條，且政策輪廓已逐漸成形，是該適時讓計畫退場，不應坐辦公室吹冷氣理想的追求數字報表，更應接地氣聽聽人民的苦衷。

胡曉嵐表示，北市府108年推動電子發票過程中，遭到非常多要克服的地方，如比較偏遠學校找不到電子發票店家，不過北市府是鼓勵多向有電子發票店家採購，並沒有強制。甚至有注意到規模較少商家可能無法小額採購，北市府今年3月1日也開放這些對象，可以列為除外的採購案，會來加強宣導。會兼顧e化及規模小商家的生計，會去加強宣導

電子發票 徐巧芯 北市 統一發票

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