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議員：山區校餐保溫難 補助設廚房
冬季營養午餐難保溫，北市議員建議，山區學校師生少，教育局可補助學校搭設廚房自行備餐或單派餐車，新鮮度和溫度較好維持，教育局回應，人力招募、食材採買及運送會有困難，考量後由鄰近學校中央廚房供餐。餐盒業者說，若遇天冷，會與學校協調，冬季讓餐點晚點下車，減少放穿堂的空閒時間。
根據教育局規定，營養午餐餐點起鍋前需使用中心溫度計，檢測熟食中心溫度須至少75度，放置保溫功能餐桶並以保溫車運送，車程原則不超過30分鐘，從食物烹煮完成至學生食用不得超過4小時。
中華民國餐盒協會理事長陳明信表示，現今廠商保溫基本上都可以做好，使用雙層保溫車運送也會規畫最快、最順利送餐路線，確保餐點溫度與新鮮度，若遇到寒流來，只要多降1度吃起來都有差，避免學生吃不到熱食，會和學校協調，餐點晚點下車，減少放在穿堂空閒時間。
陽明山國小校長梁志恒說，食安及餐點保溫學校很重視，因小朋友約11點50至12點才開始用餐，廠商大約11點後才開進校園，確保食物別冷掉，現在廠商保溫設備及時間掌控都很好。
議員陳重文建議，餐點保溫是長期以來的問題，有時冷氣團來襲，山區學校通常師生數比較少、送餐時間也較長，教育局應補助學校搭設廚房、自行備餐或派轉達餐車，菜餚溫度比較能夠控制，學生吃到的餐食也較新鮮。
教育局說，山區有少數學校自辦廚房，但供餐數較少且位處山區，人力招募、食材採買及運送都受限制，多數學校還是由鄰近學校中央廚房供餐，使用保溫餐桶及餐車運送，並透過溫控設備管理溫度，正常情況下餐點到校溫度還是可以維持50至60度，確保學生食用溫熱餐食。
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