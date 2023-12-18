蔣萬安推都更 民代籲補足人力

台北市長蔣萬安上任將滿周年，亮點施政包含推動公辦都更7599、整宅都更及防災型都更等「都更5+2」政策，但主責的都發局人力卻持續缺額多，儘管蔣萬安今年上半年已喊出要解決人力，但都發局、住都中心、都更處等員額缺口仍有80多人，甚至蔣萬安曾表示將研議都更處升格都更局，半年過去無下文。北市府回應，正積極辦理人力遴補作業，至於都更處升級為一級機關，將通盤考量研議。

北市議員許家蓓上會期、今年5月時，已在總質詢時問蔣萬安，表示北市23處整建住宅，過去耗時24年僅完成6件，當時議員統計都更處、住都中心等人力缺口達65人，半年過去，蔣萬安下半年再推都更5+2箭，但都更人力持續不足，儘管增24名聘用人員缺額，但仍招不滿，目前都更處公務員及約聘雇員缺額仍21人。

議員統計推動都市更新相關單位的總人力員額配置，發現目前都發局人力尚缺額42人、住都中心缺額18人。整體都發局、住都中心及都更處人力缺口計80多人。

許家蓓說，北市府推動都更的前提在於都更人力須足夠，且蔣萬安市長選前政見之一即是增加都更人力及預算，代表市長深知都更人力的重要性，但目前都更人力仍不足，市長須正視解決。

另外，市長蔣萬安曾於今年五月表示，研議將都更局升級為一級機關都更局，但半年過去卻沒有下文，僅說尚在研議中，相較於北市府成立青年局的積極度，都更局的規畫根本雷聲大雨點小。籲蔣萬安必須正視都更人力不足的問題，否則若人力不夠，再多都更政策也是巧婦難為無米之炊。

北市府表示，針對缺額都市發展局、都市更新處均窮盡徵才管道，包含申請考試任用計畫和外補方式遴補等，都市更新處今年5月獲市府核定新增聘用人員24名以紓解壓力；住都中心平均2個月也辦1次招募作業，目前辦理本年度第6次招募。

對於都更處升級為一級機關，都發局表示，因涉及市府組織改造整體規畫，市府通盤考量研議，都更處後續依市府評估情形配合辦理。