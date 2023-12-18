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新北明年住宅新制 加碼好康

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀／新北報導

明年元月起，新北市城鄉局多項住宅新措施將上路，照顧老中青三代，包含青年租金補貼加碼、推長者安心居方案、育兒家庭中籤率倍增、修正租金分級制度等。藍綠民代樂見補助增加，也提醒別忽略僅育有1名子女的家庭，才能讓政策照顧層面更廣。

城鄉局指出，考量租金上漲青年負擔加大，新北青年租金補貼加碼，育有2名未成年子女家庭由5000元提高為6000元，育有3名以上未成年子女從6000元提高至7000元，設籍新北市就學或就業、育有未成年子女家庭符合資格都可申請。「長者安心居方案」規定，年滿65歲社宅承租人可無限期續住社宅。

另，「育兒家庭入住機制提升措施」新制，鼓勵市民生育並照顧育兒家庭居住需求，育有2名以上0至6歲子女家庭，在申請社宅參加抽籤會自動加籤，入住社宅機會提高為2倍；社宅租金分級制度也修正為依承租戶所得為基準，依可負擔能力訂租金等級，提供弱勢住戶更優惠租金。

市議員陳儀君表示，雖然青年租金補貼加碼金額不多，還是樂見有調漲，相關制度必須隨物價等條件變動；長者安心居政策，對長者是友善的做法。

市議員山田摩衣認為，時下家庭普遍只生1個小孩，青年租金補貼加碼對象是育有2個孩子家庭才適用，政策太過侷限，應增加彈性。

在都更方面，城鄉局表示，近年工料雙漲及營建成本提高，影響民眾都更整合意願，「新北市政府辦理都市更新整建維護補助要點」修正後將於明年實施，調整為每案補助額度最高上限1500萬元，補助老舊公寓增設電梯每案額度上限300萬元，放寬規定得由區權會同意即可申請補助。

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