新北復甦荒廢水梯田護生態 參加農友人數翻3倍

水梯田過去是重要經濟來源，但隨時代變遷被荒廢。新北市農業局從2021年起推動「新北生態服務給付」，至今已有50位農友加入，人數成長3倍，參與計畫的農友也說，梯田不只有生產作物，更是生物棲息地。

農業局配合農業部推動「重要棲地生態服務給付」計畫，從第一年16人，到今年共50人參與計畫，日前在金山地區農會舉辦生態服務給付合作農友交流會，讓生態服務給付農友經驗交流分享。

三芝區農友謝炎祐見證水梯田從繁榮到荒廢的過程，決定參與生態服務給付計畫，開始復耕水梯田，因田區出入口較小且陡，透過人工方式翻犁復耕，讓水梯田重新恢復生機，他說，最大困難是取得水源，梯田廢耕後水圳也荒廢，經由農業局委託專業團隊，沿著以前的溪流及水圳找到穩定的水源灌溉，完成復耕。

農友陳榮貴分享，參與計畫的動機是為了保護田區的生態，他將群山包圍的水梯田區分類，較深的水域供小型雁鴨棲息，較淺的水域供鷺鷥科覓食，再由專業團隊引導，配合計畫進行田區生態觀察後，也陸續發現大冠鷲、小白鷺等出現在自己的田地，小小的農田漸漸變成大大的生態樂園。