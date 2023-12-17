蔣萬安就任將滿周年 議員憂都更人力缺口大 都更局無下文

台北市長蔣萬安上任將滿一年，推多項都更政策，包含公辦都更7599專案、整宅都更及防災行都更等「都更5+2」政策等，不過主責的都發局相關人力卻持續缺額多，包括都發局、住都中心、都更處等人力缺口已高達80多人，甚至議員質疑，蔣萬安曾於今年5月表示將研議都更處升格為都更局，成為市府一級機關，但半年過去仍無下文。

都發局表示，市府窮盡徵才管道包含申請考試任用計畫和外補方式遴補等，積極辦理遴補作業；另透過現職人員或以約聘雇人員代理之方式，以降低職務缺口影響程度。至於都更處升級為一級機關，因涉市府組織改造整體規畫，將通盤考量研議。

北市議員許家蓓上會期、今年5月時，已在議會質詢市長蔣萬安，表示北市有23處整建住宅，耗時24年都更卻僅完成6件，當時議員統計，都更處、台北住都中心等人力缺口達65人，人力不夠，再多政策都是紙上談兵，當時蔣回應，努力徵才但招募不易，會再設法補足人力缺口。

不過半年過去，議員許家蓓再度質疑，蔣萬安今年下半年再度推出都更5+2箭，但都更人力卻持續不足，議員調閱資料，表示即便蔣上任後增加24名聘用人員職缺，但卻仍招不滿，目前都更處公務人員及約聘雇人員缺額仍有21人。

另外，推動都更也需都發局及台北市住宅及都市更新中心協助，但經查，目前都發局人力缺額尚有42人、住都中心缺額18人。整體都發局、住都中心及都更處人力缺口共計80多人，都更人力顯然不足。

許家蓓說，北市府推動都更的前提在於都更人力必須足夠，且蔣萬安市長選前的政見之一即是增加都更人力及預算，代表市長深知都更人力的重要性，但目前都更人力仍不足，蔣萬安市長必須正視解決。

另外，北市都更處曾於今年五月表示，研議將都更局升級為一級機關都更局，但半年過去卻沒有下文，僅說尚在研議中，相較於北市府成立青年局的積極度，都更局的規畫根本雷聲大雨點小。籲蔣萬安必須正視都更人力不足的問題，否則若人力不夠，再多都更政策也是巧婦難為無米之炊。

北市府表示，針對缺額都市發展局、都市更新處均窮盡徵才管道，其中都市更新處今年5月獲市府核定新增聘用人員24名以紓解壓力；住都中心平均2個月也辦1次招募作業，目前正辦理本年度第6次招募作業。

對於都更處升級為一級機關，都發局表示，因涉及市府組織改造整體規畫，市府通盤考量研議，都更處後續依市府評估情形配合辦理。