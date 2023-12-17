聽新聞
test
0:00 / 0:00

豬血糕血水排溝渠 環保局開罰

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市樹林豬血糕工廠排放血水染紅溝渠，伴隨陣陣血腥味。圖／新北市環保局提供
新北市樹林豬血糕工廠排放血水染紅溝渠，伴隨陣陣血腥味。圖／新北市環保局提供

新北市樹林區中華路403巷溝渠日前被廢水染紅一片，公所緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是製作血糕的加工食品工廠私埋暗管排放，除令立即停止排放，並依違反水汙染防治法告發，最高可裁處300萬元。

環保局指出，樹林區公所提供的佐證照片廢水血色濃稠怵目驚心，稽查員會同樹林區公所人員至現場查看，果然現場周邊溝渠一片腥紅色，沿著溝渠查找汙水來源時，發現不遠處有一家製作豬血糕的食品加工廠，認為嫌疑重大進入稽查。

稽查人員發現，業者將作業區廢水收集槽中所連接的管線，接往平時用來疏流雨水的水溝，生產過程中產生的廢汙血水，都經此處直接排放至旁邊溝渠，稽查員當下除令業者立即停止排放並當場依法告發。

環保局表示，市民倘發現任何汙染跡象，可立即撥打1999市政服務專線通報。環保局指出，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，有賴稽查人員現場判斷及經驗，今年度儲備聘用暨約雇稽查員將擴大招募116名，即日起至12月18日截止報名。

延伸閱讀

樹林豬血糕廠血水染紅溝渠 環保局告發最高可罰300萬

長竹竿綁鐮刀專殺違規小廣告 竹市績優環保志工有一套

警局環保局聯手出擊 非法傾倒廢棄物現行犯遭逮

年終布新 棄置大型家具最高罰6千 竹市環保局電話預約免費清

相關新聞

大巨蛋空窗期 規畫光環境、導覽

台北大巨蛋亞錦賽系列戰圓滿落幕，緊接著大型賽事要到3月的讀賣巨人軍台灣試合賽，市府不空等3個月空窗期，觀傳局長王秋冬透露...

U-Sport成效差卻要建App？市府：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫鼓勵市民加入運動行列，但首月執行率僅6.33%，體育局再祭「用完1500再送1500」加碼活動...

新北擬設充電樁平台 為市民安全把關

淨零碳是國際趨勢，電動車充電需求與日俱增，新北市輔導既有公寓大廈裝設充電樁，2021年訂出指引，但充電樁設置牽涉多局處業...

豬血糕血水排溝渠 環保局開罰

新北市樹林區中華路403巷溝渠日前被廢水染紅一片，公所緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是製作豬血糕的加工食品...

三貂嶺隧道獲獎

新北市三貂嶺生態友善隧道，將荒廢鐵道遺跡改造為自行車道兼步道，鏡面倒影吸引遊客，活化歷史建築，以「THE DARK LI...

U-Sport成效差卻花錢建App？北市澄清：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫的成效遭疑不佳，體育局祭出加碼活動，議員林延鳳發現執行率僅從6.33%成長到29%，而且預算審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。