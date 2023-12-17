豬血糕血水排溝渠 環保局開罰

新北市樹林區中華路403巷溝渠日前被廢水染紅一片，公所緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是製作豬血糕的加工食品工廠私埋暗管排放，除令立即停止排放，並依違反水汙染防治法告發，最高可裁處300萬元。

環保局指出，樹林區公所提供的佐證照片廢水血色濃稠怵目驚心，稽查員會同樹林區公所人員至現場查看，果然現場周邊溝渠一片腥紅色，沿著溝渠查找汙水來源時，發現不遠處有一家製作豬血糕的食品加工廠，認為嫌疑重大進入稽查。

稽查人員發現，業者將作業區廢水收集槽中所連接的管線，接往平時用來疏流雨水的水溝，生產過程中產生的廢汙血水，都經此處直接排放至旁邊溝渠，稽查員當下除令業者立即停止排放並當場依法告發。

環保局表示，市民倘發現任何汙染跡象，可立即撥打1999市政服務專線通報。環保局指出，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，有賴稽查人員現場判斷及經驗，今年度儲備聘用暨約雇稽查員將擴大招募116名，即日起至12月18日截止報名。