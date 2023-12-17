新北擬設充電樁平台 為市民安全把關

淨零碳是國際趨勢，電動車充電需求與日俱增，新北市輔導既有公寓大廈裝設充電樁，2021年訂出指引，但充電樁設置牽涉多局處業務，加上中央沒有相關法令規定，影嚴重影響申設進度，2年來有85個社區申請輔導，僅33處社區完成安裝。新北年底將跨局處研議建立充電樁平台審核機制，在中央法令尚未訂定的過渡時期，設立規範。

公路總局統計，新北市掛牌電動車小客車從2021年10月的1830輛，截至2023年10月底已達6477輛，加上電動機車、自行車，車輛充電需求愈來愈快大。

目前建築技術規則要求新建大樓停車場須預留充電設備管線，國土署正修法公寓大廈管理條例，要求既有公寓沒有正當理由不得拒絕安裝充電設備。

但車主想設置充電樁，仍要通過區權大會這關，住戶除擔心費用昂貴，更擔心電動車發生火警難撲滅，管委會左右為難。

新北市工務局2021年推出「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，提供法令、補助及設備維護準則，並邀集工務、消防、業者等成立輔導團隊，為社區提供諮詢與專業評估，指引推出2年來，現場輔導85個社區，完成設置共計有33處社區約204座充電樁，成功比例仍不高。

公寓大廈管理科長蔡政勳表示，社區想或不想裝充電樁，都會到市府諮詢。除提供法令相關諮詢服務，也會找消防局、台電、電器承銷業者到現場勘查。安裝成功多數是裝在車主自己的車位上。很多住戶擔心的不是充電樁的安全性，而是電動車本身的救災困難，會持續輔導溝通。

消防局長李清安表示，充電樁設置案愈來愈多，中央目前沒有有明確設置規定，因牽涉工務、經發與消防，災害防救辦公室預計月底前將邀集各單位舉行會議，研擬設置「充電樁平台審核機制」，針對充電樁申請增設注意條件，與相關單位釐清權責，在中央尚未訂定規定前，為市民安全先把關。

曾申請輔導的新莊某社區大樓林姓主委說，有電動車的住戶愈來愈多，當初申請輔導就是希望能解決疑問，住戶最擔心「有危險」，包括相關消防設備設置等，仍需要詳加考慮、溝通。