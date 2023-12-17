聽新聞
test
0:00 / 0:00

U-Sport成效差卻要建App？市府：議會通過才執行

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市推動U-Sport計畫鼓勵市民加入運動行列，但首月執行率僅6.33%，體育局再祭「用完1500再送1500」加碼活動，議員批執行率僅升到29%，成效仍不彰。體育局長王泓翔說，U-Sport計畫今年試辦以運動中心為主，整體執行率至前天達37.4%，加強宣傳中。

U-Sport計畫兩方案之一的「1500U免費動」開放23至64歲者登記，限量2萬份1500U幣折抵運動消費，首波登記符合資格逾7000人。

議員林延鳳指出，市府第二波登記仍未送完，共1萬7772人登記；U-Sport上路首月執行率僅6.33%，體育局祭出「用完1500再送1500」仍不奏效，執行率提升至29%，3000萬元補助預算只用883萬元。

林延鳳說，體育局希望議會放行明年1.26億元預算同時，公開招標明年度系統建置案，將花880萬元做App，不只與現行資訊局「台北通App」疊床架屋，公告還未附「保留決標」條款，批將議員監督權當成「橡皮圖章」，不把議會放在眼裡。

體育局回應，過程均遵守採購相關作業程序，絕對尊重議會預算審查權，該案在投標須知載明「公告預算未完成立法程序前，得先辦理『保留決標』」，待審查通過才會執行。

體育 議員 運動

延伸閱讀

足球／安聯國際嘉年華今登場 為台北龍U12出征日本打氣

泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應

議員揪大巨蛋比賽場館漏水 蔣萬安：即刻處理

台北大巨蛋亞錦賽門票今再「秒殺」警察局共逮53名黃牛

相關新聞

大巨蛋空窗期 規畫光環境、導覽

台北大巨蛋亞錦賽系列戰圓滿落幕，緊接著大型賽事要到3月的讀賣巨人軍台灣試合賽，市府不空等3個月空窗期，觀傳局長王秋冬透露...

U-Sport成效差卻要建App？市府：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫鼓勵市民加入運動行列，但首月執行率僅6.33%，體育局再祭「用完1500再送1500」加碼活動...

新北擬設充電樁平台 為市民安全把關

淨零碳是國際趨勢，電動車充電需求與日俱增，新北市輔導既有公寓大廈裝設充電樁，2021年訂出指引，但充電樁設置牽涉多局處業...

豬血糕血水排溝渠 環保局開罰

新北市樹林區中華路403巷溝渠日前被廢水染紅一片，公所緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是製作豬血糕的加工食品...

三貂嶺隧道獲獎

新北市三貂嶺生態友善隧道，將荒廢鐵道遺跡改造為自行車道兼步道，鏡面倒影吸引遊客，活化歷史建築，以「THE DARK LI...

U-Sport成效差卻花錢建App？北市澄清：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫的成效遭疑不佳，體育局祭出加碼活動，議員林延鳳發現執行率僅從6.33%成長到29%，而且預算審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。