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大巨蛋空窗期 規畫光環境、導覽

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北大巨蛋亞錦賽風光落幕，北市觀傳局打算建置光環境、專人導覽，非賽事期間也讓民眾認識大巨蛋。本報資料照片
台北大巨蛋亞錦賽風光落幕，北市觀傳局打算建置光環境、專人導覽，非賽事期間也讓民眾認識大巨蛋。本報資料照片

台北大巨蛋亞錦賽系列戰圓滿落幕，緊接著大型賽事要到3月的讀賣巨人軍台灣試合賽，市府不空等3個月空窗期，觀傳局長王秋冬透露，12月底大巨蛋周遭會建置「光環境」，屆時與101跨年、年節燈會相輔相成，也將仿效雪梨歌劇院、美國NBA球場等，在大型賽事或演唱會淡季時，由專人導覽，介紹打造32年、首都中心的巨蛋。

疫情結束後，外國旅客增多，觀傳局統計，今年1到9月，來台灣人數達436萬多人，來台北市人數則是382萬多人，達88%，逐漸回到2019年疫情前的數字，再與六都相比，北市外國觀光相對百分率達44.78%，成遊客來台首選。

「國外旅客來台北市不能只有101、故宮」王秋冬說，首先是台北大巨蛋光環境設置，不是絢麗奪目的光雕，而是採光線搭配整體環境，進而凸顯建築本身的典雅低調，12月底完工後，便能搭上101跨年煙火秀，沿路欣賞燈景一邊散場。

王秋冬認為，能仿效雪梨歌劇院、美國NBA球場等，在大型賽事或演唱會淡季時，由專人導覽，從裡到外細細認識這座場館。

觀傳局說，大巨蛋將納入遊程景點推薦與協助宣傳，市府也請遠雄研議於跨年、燈節等期間點亮大巨蛋，營造節慶氛圍、創造新亮點與話題，也透過海外旅展、觀光推廣會等內容，運用國內外宣傳管道行銷，並請旅行相關協會協助包裝行程販售，將觀光外溢到大巨蛋周邊商圈、旅宿業。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，「大巨蛋重點是裡頭裝了什麼」，雖然國外有許多奧運、大型場館等導覽遊程，但大巨蛋建築沒有像北京鳥巢、雪梨歌劇院等特殊造型，也非全世界第一個巨蛋，他舉例，卡達2022世足的「可拆卸式貨櫃」場館，就會願意花錢去看結構設計、怎麼拆卸。

他說，目前大巨蛋沒有舉辦過奧運、國際賽事，或知名選手、歌手留下珍貴影像等，導覽解說就需要靠強大功力；千萬別做收費的傻事，還是一檔接一檔，實實在在地舉辦活動，觀光效益才能長久。

北市東區沉寂已久，引頸期盼大巨蛋的觀光效益，東區商圈發展協會理事長韓修和說，大巨蛋準備啟用到賽事開打期間，大東區已新開了70多間商店，人潮比往年多了5到6成，期盼未來能多舉辦球賽或演唱會等，繼續延續、活絡人潮，將大巨蛋周遭納入觀光地圖，東區有許多指標性老店美食。

大巨蛋 北市 東區

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