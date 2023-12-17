台灣設計展《異他方》展區 16位帶路人剖析新北多元文化

▲2023台灣設計展「共生〇」《異他方》展區，重新詮釋「新北人」的生活樣貌。圖左為協同策展人、星濱山創辦人林書豪，圖右為策展統籌、工二建築創辦人胡靖元。

image source:《DailyView網路溫度計》

文／YH

新北市，作為台灣最大的城市之一，擁有龐大且多元的人口。這座城市自清領時期以來，吸引來自各地的移民，多元文化在此匯聚，豐富了社會的多樣性，使其成為一座獨特且多樣共融的城市。2023台灣設計展中，由工二建築和星濱山共創工作室策劃的「共生〇」《異他方》展區，以300年的時間為軸線，透過16位新北帶路人的故事，詮釋「新北人」的生活樣貌。

環形影像Ｘ巨大溫室 孕育著屬於新北的故事

走進《異他方》展區，映入眼簾的是一個環形影像，《異他方》策展統籌、工二建築創辦人胡靖元解釋，團隊希望運用簡潔的結構、自由的動線、深入淺出的訪談，清楚定錨新北移民力的城市觀點。不僅如此，這個環形架構巧妙地回應新北市的地理輪廓 ── 一個巨大的圓，環抱著山脈、海洋、聚落與村莊。

胡靖元進一步說明，這種孕育萬事萬物之感，與團隊採用的溫室架構、材質息息相關。以往提到溫室，人們會聯想到它能賦予農作物、植物適宜的生長環境或保護，他形容，「這座巨大溫室正孕育著這次展示的主題，關於《異他方》、移民、多元文化、族群的故事」。

▲《異他方》展區為環形架構，不僅回應新北市的地理輪廓，更以傳統溫室為意象，象徵著這個空間孕育著移民、多元文化、族群的故事。

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協同策展人、星濱山創辦人林書豪指出，新北市是整個台灣的縮影，團隊希望藉由16位新北帶路人的故事，呈現新北市的多樣性，同時也深刻描繪來自各地的人們，在這座城市互相交流、共同生活的樣貌。林書豪說，作為新北五股土生土長的孩子，這次展覽讓他重新認識自己的家鄉，能夠參與台灣設計展並在全新落成的美術館帶領觀眾深入探索新北市的文化，對他而言意義非凡。

將文化結合設計美學 16位帶路人帶領觀眾看見不平凡的日常

面對如此大型的展出，胡靖元坦言，這跟他過去從事建築、室內設計的經驗截然不同。「以往我們需要一至兩年以上的時間來看待一座建築完成，可是展覽很不一樣，需要在非常短的時間內和觀眾溝通，溝通的過程需要精準且具有厚度」。因此，團隊除了思考如何將好的空間、設計、美學呈現給觀眾之外，同時，也不斷深化文化內涵，賦予主題更多的層次與溫度。

林書豪則形容，整個《異他方》展區，象徵著團聚的「聚」，是新北人們的家。他認為，家是充滿故事的地方，而這些故事能為整個展區注入溫度，帶動更強大的能量。他強調，「空間與內容的設計，必須完美結合物質與抽象、情感與建築，才能真正呈現新北的全貌，如同人有身體、骨骼、血肉，如果缺乏靈魂與心靈，便只是一個空洞的軀殼」。

▲團隊除了將好的空間、設計、美學呈現給觀眾，同時也不斷深化內容，為展區注入溫度。圖左為策展統籌、工二建築創辦人胡靖元。



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不過，林書豪也坦言，將設計與文化巧妙結合並非易事，因此團隊花費大量時間精心挑選16位新北帶路人。他們期望能在精簡且精準的16位帶路人中，看見新北的多元族群與移民軌跡。胡靖元指出，這16位帶路人身上都具有代表新北移民的特質，然而，他們並不具有代表性且不是大家廣泛熟知的名人，甚至可能引發質疑：憑什麼他能代表新北市？

胡靖元進一步強調，「我們要做的其實不是要他來代表新北市，而是當這16個人拼在一起的時候，我們似乎看見了我們生活區域的範圍」。他舉例說明，「走路10分鐘，好像真的有一間老餅店在賣漢餅；家裡附近的醫院旁邊，聚集了許多東南亞移工，一些熱心的人為他們開設商店、書店，希望能照顧他們，這些都是日常生活中的一部分」。

而讓胡靖元印象深刻的瞬間發生在展覽開幕當天，一位觀眾突然抓住他的肩膀，直說看得很感動、很想哭，因為那間東南亞書店就在他家巷口，每天都能看到外籍移工們進進出出；緬甸街的食物、印尼食堂也都位於他的生活圈之中。儘管身為台灣人，與這些移工背景大相逕庭，但這位觀眾深深理解，華人社會與東南亞社會的融合確實存在諸多挑戰。胡靖元說，「當他明白原來這些事情就發現在他們身邊、就像日常生活片段的時候，當他理解自己是新北人的同時，也有這麼多不一樣文化背景的人和他有同樣的身分認同，台灣人是會感動的」。

新北人的共同基因：尋一個更安定的未來

「新北人很認命，打拼的心完全不在乎時間」，林書豪緩緩道出在五股工業區長大的記憶，「我爸爸是名貨車司機， 小時候我們經常開著貨車穿梭於新北、五股工業區、樹林、板橋、泰山、淡水一帶，在送貨過程中經歷了產業的發展歷程，也看著新北越來越蓬勃」，他認為，來到新北的人們似乎都有一種共同基因：來這裡追夢、尋找生活、追求一個安定未來，在時間的循環中認命打拼、為了夢想不計時光代價，日復一日。

《異他方》正記錄著這樣的故事 ── 「在他方生活久了，便是家鄉；無數個異鄉人聚集，便成了家鄉人」，隨著時間流逝，來自不同地方的人們，如何活成「貨真價實」的新北人，如何將「他方」變成「我方」，至於希望新北市成為一座什麼樣的城市？兩位策展人則默契十足、異口同聲地回答：「Be You！做自已！」、「勇敢當一個新北人！」。



