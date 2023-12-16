德國耶誕市集新北登場 嚐「史多倫」體驗異國文化

德國耶誕市集今天在新北登場，58家特色攤販、美食與民眾共度假期。德經處表示，德國耶誕節家戶必備的甜品「史多倫」、豐富香料配方調製的「熱紅酒」，展現飲食文化與年節氣氛。

新北市副市長劉和然與德國經濟辦事處長林百科（Axel Limberg），下午在市民廣場為德國耶誕市集剪綵，氣溫只有攝氏16度，但各式攤位出現人潮排隊等著品嚐美味小吃，或採購特色耶誕裝飾。

林百科表示，德經處促進雙邊經貿關係，連續2年將最受歡迎的德國傳統耶誕市集帶到新北，盼民眾透過美食、文化，認識德國的傳統、社會，促進彼此經貿合作。

劉和然表示，感恩的季節盼讓民眾感到溫暖，透過異國文化交流，讓民眾體驗不同的耶誕過節氣氛。隨後，他與林百科一起逛市集，品嚐德國耶誕節家戶必備的耶誕捲史多倫（Stollen），與加入肉桂、八角茴香、丁香、柳橙的經典飲品熱紅酒。

業者告訴中央社記者，裝紅酒的馬克杯有靴型、雪人、企鵝等特殊造型，與當年年份。有些「城市杯」包括紐倫堡（Nuremberg）、全世界最古老的聖誕市集德勒斯登（Dresden）等，是紀念品收藏首選。

烘焙業者廖瑞揚受訪表示，幾乎在耶誕季節才吃得到的史多倫是發酵甜品，將麵糰混入杏仁粉、酒漬葡萄乾、水果乾、各類堅果，出爐後再刷上蘭姆酒糖漿，並趁表面濕潤裹上糖粉。製作時有特殊的折疊方式，有如襁褓中耶穌的樣式，充滿濃濃的宗教意涵。

德經處公關經理簡佑庭表示，在德國吃史多倫有特殊意義，每年12月開始，家庭必備史多倫，每週從教會回家後家人齊聚分享，配上飲品享受家族時光。蘭姆酒風味和酒漬果乾美味，隨時間逐漸滲透麵包上，愈來愈好吃。待史多倫快吃完時，耶誕節就來臨了。

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