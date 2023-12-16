U-Sport成效差卻花錢建App？北市澄清：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫的成效遭疑不佳，體育局祭出加碼活動，議員林延鳳發現執行率僅從6.33%成長到29%，而且預算審查期間，體育局招標明年要花800萬元建置App，公告卻未附保留決標條款，批不尊重議會審查權。體育局澄清，明年使用範圍納民營運動場館，因此須建App，此為保留決標，待審查通過才執行。

U-Sport計畫鼓勵台北市民加入運動行列，兩方案之一的「1500U免費動」開放23至64歲者登記，限量2萬份1500U幣折抵運動消費，首波登記符合資格逾7000人。

議員林延鳳指出，市府稱受基泰大直案影響，導致宣傳量能不足，第二波登記仍未送完，總共1萬7772人登記；U-Sport上路首月執行率僅6.33%，體育局再祭出「用完1500再送1500」的撒幣伎倆仍不奏效，執行率提升至29%，3000萬元補助預算只使用883萬元。

林延鳳說，體育局希望議會放行明年1.26億元預算同時，公開招標明年度系統建置案，將花880萬元做App，不只與現行資訊局「台北通App」疊床架屋，公告還未附「保留決標」條款，批將議員監督權當成「橡皮圖章」，不把議會放在眼裡。

體育局王泓翔局長說，U-Sport計畫今年試辦以運動中心為主，整體執行率至昨日達37.4％，持續加強宣傳中；已研擬明年將U幣使用範圍陸續納入民營運動場館，因此須規畫建置App系統，擴大U幣的使用範圍。

體育局強調，過程均遵守採購相關作業程序，絕對尊重議會預算審查權，該案在投標須知載明「公告預算未完成立法程序前，得先辦理『保留決標』」，待審查通過才會執行。