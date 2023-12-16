快訊

為藍營最美發言人助選 國民黨前主席語出驚人喊：民進黨正副總統組合都不是台灣人

侯友宜再端青年政見 學貸免利息助青貧弱勢

台中驚傳10歲女童掉落鐵軌遭撞 頭部肢體受傷送醫急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U-Sport成效差卻花錢建App？北市澄清：議會通過才執行

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安兌現運動政見，9月推出「U-Sport計畫」迄今遭疑成效不佳。本報系資料照／記者黃義書攝影
台北市長蔣萬安兌現運動政見，9月推出「U-Sport計畫」迄今遭疑成效不佳。本報系資料照／記者黃義書攝影

北市推動U-Sport計畫的成效遭疑不佳，體育局祭出加碼活動，議員林延鳳發現執行率僅從6.33%成長到29%，而且預算審查期間，體育局招標明年要花800萬元建置App，公告卻未附保留決標條款，批不尊重議會審查權。體育局澄清，明年使用範圍納民營運動場館，因此須建App，此為保留決標，待審查通過才執行。

U-Sport計畫鼓勵台北市民加入運動行列，兩方案之一的「1500U免費動」開放23至64歲者登記，限量2萬份1500U幣折抵運動消費，首波登記符合資格逾7000人。

議員林延鳳指出，市府稱受基泰大直案影響，導致宣傳量能不足，第二波登記仍未送完，總共1萬7772人登記；U-Sport上路首月執行率僅6.33%，體育局再祭出「用完1500再送1500」的撒幣伎倆仍不奏效，執行率提升至29%，3000萬元補助預算只使用883萬元。

林延鳳說，體育局希望議會放行明年1.26億元預算同時，公開招標明年度系統建置案，將花880萬元做App，不只與現行資訊局「台北通App」疊床架屋，公告還未附「保留決標」條款，批將議員監督權當成「橡皮圖章」，不把議會放在眼裡。

體育局王泓翔局長說，U-Sport計畫今年試辦以運動中心為主，整體執行率至昨日達37.4％，持續加強宣傳中；已研擬明年將U幣使用範圍陸續納入民營運動場館，因此須規畫建置App系統，擴大U幣的使用範圍。

體育局強調，過程均遵守採購相關作業程序，絕對尊重議會預算審查權，該案在投標須知載明「公告預算未完成立法程序前，得先辦理『保留決標』」，待審查通過才會執行。

王泓翔表示，持續以最大誠意向議員們溝通說明政策、爭取支持預算，強調絕對尊重議員監督、審查的權力，預算未審核通過前，絕無辦理決標，未來會要求採購單位在招標頁面就載明保留決標訊息，使投標廠商與相關人員清楚。

北市府今年推動「U-Sport計畫」鼓勵台北市民加入運動行列，試辦以運動中心為主，此為大安運動中心。本報系資料照
北市府今年推動「U-Sport計畫」鼓勵台北市民加入運動行列，試辦以運動中心為主，此為大安運動中心。本報系資料照

體育 議員 運動 北市

延伸閱讀

泰勒絲明年來台大巨蛋開唱？傳巡演有3空檔 北市府回應

議員揪大巨蛋比賽場館漏水 蔣萬安：即刻處理

亞錦大巨蛋開幕賽票秒殺！ 北市已逮53黃牛 蔣萬安：嚴查嚴辦

台北大巨蛋亞錦賽門票今再「秒殺」警察局共逮53名黃牛

相關新聞

U-Sport成效差卻花錢建App？北市澄清：議會通過才執行

北市推動U-Sport計畫的成效遭疑不佳，體育局祭出加碼活動，議員林延鳳發現執行率僅從6.33%成長到29%，而且預算審...

樹林豬血糕廠血水染紅溝渠 環保局告發最高可罰300萬

新北市樹林區公所日前巡視轄內工程，發現樹林中華路403巷溝渠被廢水染紅一片，緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現...

輔導舊社區設充電樁成功33處 新北市府擬成立審核平台

淨零碳已是國際趨勢，電動車蔚為風潮，新北市輔導既有公寓大廈裝設充電樁，2021年推出「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設...

北市推大巨蛋導覽 旅遊協籲「重點裡頭裝什麼」

針對台北市對大巨蛋納入北市觀光景點遊程拋出諸多想法。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，坐擁最便利地段的大巨蛋，倒不如...

老舊公寓多...老人難上下樓 新北獲30台爬梯機共610萬

新北市老舊公寓多，年長者及仰賴輪椅者難以經常爬樓梯，等同只能被關在家。新北市自2012年開辦爬梯機租借服務，現有104台...

網美打卡熱點三貂嶺隧道 獲法國建築師境外設計等8項國際獎

三貂嶺生態友善隧道以環境永續的方式活化歷史建築，以「THE DARK LINE時空暗線」為名參賽從眾多作品脫穎而出，榮獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。