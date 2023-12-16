樹林豬血糕廠血水染紅溝渠 環保局告發最高可罰300萬

新北市樹林區公所日前巡視轄內工程，發現樹林中華路403巷溝渠被廢水染紅一片，緊急通報新北市環保局，稽查人員循線調查，發現是血糕的加工食品工廠私埋暗管排放，除令立即停止排放，並依違反水汙染防治法規定告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

新北市環保局指出，樹林區公所提供的佐證照片廢水血色濃稠怵目驚心，稽查員會同樹林區公所同仁至現場查看，果然現場週邊溝渠一片腥紅，沿著溝渠查找汙水來源時，發現不遠處有一家製作豬血糕的食品加工廠，認為嫌疑重大入場勘查。

稽查人員發現，業者將作業區廢水收集槽中所連接的管線，接往平時用來疏流雨水的水溝中埋藏，生產過程中產生的廢汙血水，都經此處直接排放至旁邊溝渠，稽查員當下除令業者立即停止排放，並依違反水汙治法告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局強調，對於任何汙染行為決不寬貸，除加強各河段稽查，也呼籲事業切莫心存僥倖，市民倘發現任何汙染跡象，可立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境與生活品質。