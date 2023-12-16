輔導舊社區設充電樁成功33處 新北市府擬成立審核平台

淨零碳已是國際趨勢，電動車蔚為風潮，新北市輔導既有公寓大廈裝設充電樁，2021年推出「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，2年來有85個社區申請輔導，33處社區完成安裝。因充電樁設置牽涉多局處業務，加上中央沒有相關法令規定，新北市年底前將舉行跨局處會議，研議建立充電樁平台審核機制，在中央法令尚未訂定過渡時期，先透過市府把關相關申設條件，確保安全。

依照公路總局統計，新北市掛牌電動車小客車從2021年10月的1830輛，截至2023年10月底已經達6477輛，充電需求與日俱增。

目前建築技術規則，要求新建大樓停車場須預留充電設備管線，雖國土署正修法公寓大廈管理條例針對既有公寓沒有正當理由不得拒絕安裝充電設備，但車主想設置充電樁，仍要通過區權大會這關，住戶除擔心費用昂貴，更害怕電動車火警難撲滅，管委會夾在兩派住戶之間，左右為難。

新北市工務局2021年推出「新北市既有公寓大廈增設電動車充電設備指引」，提供法令、補助及設備維護準則，並邀集工務、消防、業者等成立輔導團隊，為社區提供諮詢與專業評估，指引推出兩年來，現場輔導85個社區，完成設置共計有33處社區約204座充電樁，成功比例仍不高。

工務局公寓大廈管理科長蔡政勳表示，會到市府諮詢的社區主要有兩種，一種就是想裝的，一種就是不想裝的，主要是管委會無法決定請市府協助，市府除提供法令相關諮詢服務，也會找來消防局、台電、電器承銷業者到現場勘查，確認社區條件適不適合，目前安裝成功的案件，多數是裝在車主自己的車位上，而公共車位因充電樁數量較多，費用較高、比例較少。

蔡政勳說，目前持續溝通的案件中，大部分住戶擔心的不是充電樁的安全性，而是電動車本身的救災困難，目前工務局也會持續輔導協助溝通。

新北市消防局長李清安表示，充電樁設置案愈來愈多，中央目前沒有有明確設置規定，因牽涉工務、經發與消防，災害防救辦公室預計月底前將邀集各單位舉行會議，研擬設置「充電樁平台審核機制」，針對充電樁申請增設注意條件，與相關單位釐清權責，在中央尚未訂定規定前，為市民安全先把關。

曾向工務局申請輔導的新莊某社區大樓林姓主委表示，目前擁有電動車的住戶愈來愈多，當初申請輔導，就是希望能解決所有人疑問，住戶最擔心的還是「危險」，包括相關消防設備設置等，仍需要多加考慮，社區目前仍在持續溝通中。