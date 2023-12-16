快訊

手機充飽電不到2小時電量直墜34%快壞了？內行人曝全因它：還有這APP別用了

評／美中互指對方介選 而兩岸要維穩 靠的不是喊話而是對話

連人帶床被龍捲風吹走！4個月大男嬰找到了 卡樹枝奇蹟倖存

北市推大巨蛋導覽 旅遊協籲「重點裡頭裝什麼」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北大巨蛋舉辦完亞錦賽。本報資料照片
台北大巨蛋舉辦完亞錦賽。本報資料照片

針對台北市大巨蛋納入北市觀光景點遊程拋出諸多想法。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，坐擁最便利地段的大巨蛋，倒不如排滿各項活動，才能帶動人潮，他建議，導覽活動不應收費，「重點是裡頭裝了什麼。」

遊歷多國也赴各地奧運、體育巨蛋等場館的李奇嶽說，許多國家的巨蛋球場通常在郊區，台北大巨蛋邊位處捷運板南線、信義商圈、東區等地，四通八達具有獨特優越性，因此，賽事要一棒接一棒接力，才能去帶動周邊的旅宿、商圈活絡。

他說，特別若要吸引國內遊客，就是要舉辦中南部沒有的活動，「如果只是單純來台北觀光，一方面是民眾放假不見得想來北部玩，就算來也會寧願去住郊區的烏來、宜蘭等，不會特地跑來商貿地點度假。」

「重點是裡頭裝了什麼。」李奇嶽說，雖然國外有許多奧運、大型場館等導覽遊程，但大巨蛋建築沒有像北京鳥巢、雪梨歌劇院等特殊造型，也非全世界第一個巨蛋，他舉例，卡達2022世足的「可拆卸式貨櫃」場館，「我就會願意花錢去看結構設計、怎麼拆卸。」

他說，目前大巨蛋沒有舉辦過奧運、國際賽事，又或知名選手、歌手留下珍貴影像等，「導覽解說就需要靠強大功力；千萬別做收費的傻事。」認為還是一檔接一檔，實實在在地舉辦活動，觀光效益才能長久。

李奇嶽說，台北大巨蛋坐擁四通八達特性，「重點是裡面裝了什麼。」本報資料照片
李奇嶽說，台北大巨蛋坐擁四通八達特性，「重點是裡面裝了什麼。」本報資料照片

大巨蛋 奧運 北市

延伸閱讀

全中運／開幕式不在大巨蛋舉辦 北市府曝真實原因

32年等待孵化 台北大巨蛋首秀 「PLAY BALL」

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

視野、賣店、聲光皆須改善 別讓台北大巨蛋只是個陽春蛋

相關新聞

網美打卡熱點三貂嶺隧道 獲法國建築師境外設計等8項國際獎

三貂嶺生態友善隧道以環境永續的方式活化歷史建築，以「THE DARK LINE時空暗線」為名參賽從眾多作品脫穎而出，榮獲...

老舊公寓多...老人難上下樓 新北獲30台爬梯機共610萬

新北市老舊公寓多，年長者及仰賴輪椅者難以經常爬樓梯，等同只能被關在家。新北市自2012年開辦爬梯機租借服務，現有104台...

大巨蛋3個月空窗 北巿觀傳局拉遠雄補齊「光環境」先發

台北大巨蛋亞錦賽系列戰圓滿落幕，緊接著大型賽事便是明年3月的「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」。這3個月空窗期，台北市府...

免費車格長期遭占 新北擬改收費

新北公有路邊停車共3萬5245格，其中免費格共3300格，卻民眾長期占據，周轉率低落。交通局雖今年已將59條路段，計11...

新2代拍母故事 獲圓夢基金

新北教育局首推「圓夢D-Maker」夢想資助計畫，其中雙溪高中團隊推出「裴玉美的女兒」紀錄片，以母女故事呈現新住民議題，...

北市海砂屋鑑定補助 上路2個月0申請

台北市長蔣萬安上任後推出「都更5+2箭」政策，加速改建海砂屋，建管處動支二備金600萬試辦海砂屋鑑定補助，但今年申請期限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。