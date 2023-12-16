北市推大巨蛋導覽 旅遊協籲「重點裡頭裝什麼」
針對台北市對大巨蛋納入北市觀光景點遊程拋出諸多想法。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，坐擁最便利地段的大巨蛋，倒不如排滿各項活動，才能帶動人潮，他建議，導覽活動不應收費，「重點是裡頭裝了什麼。」
遊歷多國也赴各地奧運、體育巨蛋等場館的李奇嶽說，許多國家的巨蛋球場通常在郊區，台北大巨蛋邊位處捷運板南線、信義商圈、東區等地，四通八達具有獨特優越性，因此，賽事要一棒接一棒接力，才能去帶動周邊的旅宿、商圈活絡。
他說，特別若要吸引國內遊客，就是要舉辦中南部沒有的活動，「如果只是單純來台北觀光，一方面是民眾放假不見得想來北部玩，就算來也會寧願去住郊區的烏來、宜蘭等，不會特地跑來商貿地點度假。」
「重點是裡頭裝了什麼。」李奇嶽說，雖然國外有許多奧運、大型場館等導覽遊程，但大巨蛋建築沒有像北京鳥巢、雪梨歌劇院等特殊造型，也非全世界第一個巨蛋，他舉例，卡達2022世足的「可拆卸式貨櫃」場館，「我就會願意花錢去看結構設計、怎麼拆卸。」
他說，目前大巨蛋沒有舉辦過奧運、國際賽事，又或知名選手、歌手留下珍貴影像等，「導覽解說就需要靠強大功力；千萬別做收費的傻事。」認為還是一檔接一檔，實實在在地舉辦活動，觀光效益才能長久。
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