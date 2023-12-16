網美打卡熱點三貂嶺隧道 獲法國建築師境外設計等8項國際獎

三貂嶺生態友善隧道以環境永續的方式活化歷史建築，以「THE DARK LINE時空暗線」為名參賽從眾多作品脫穎而出，榮獲法國建築師境外設計大獎首獎等8項國際景觀大獎。凸顯台灣公共工程在景觀設計領域的卓越成就，為新北市推動永續發展的重要里程碑。

工務局表示，三貂嶺生態友善隧道以「THE DARK LINE時空暗線」為名參賽，在國際上取得優異成績，更榮獲法國建築師境外設計大獎首獎，這也是該獎項首度頒發給景觀項目，並接連獲得2023 WLA世界景觀設計獎、LILA國際景觀獎、魁北克設計大獎、西班牙建築與都市規劃雙年展獎、西班牙建築學院獎、FAD西班牙推廣藝術設計獎以及剛公布的亞太地區景觀設計獎等多項國際獎項肯定。

1985年封閉的兩座舊隧道，三瓜子隧道及三貂嶺舊隧道有近百年歷史，曾見證煤礦產業、北宜鐵路發展，在經過3年多的精心整修後，將荒廢的鐵道遺跡改造為自行車道兼步道供遊客使用，全長高達3.19公里。

考量基地的保留豐富的歷史和自然生態，工程在整修活化隧道時，以最低干擾的設計方式進行，隧道內部巧妙運用鋼筋穿透連結空間，並透過明暗光影的設計，引領遊客以慢速的方式，打開五感深度體驗，欣賞牡丹與三貂嶺聚落之美。

三貂嶺生態友善隧道同時也在法國巴黎皇家宮殿廣場、西班牙塞維利亞皇家砲兵工廠、西班牙建築與都市主義雙年展及西班牙巴塞隆納文化中心以各種形式展出，評審認為，三貂嶺生態友善隧道不只是一條走起來舒服愉快的步道，更是一個考量當地生態的友善環境，使人與自然之間建立共鳴聯繫。

新工處表示，為了使步道隱身於基隆河谷景觀中，以輕巧結構降低對景觀的殺傷力，為此採用了蜘蛛人掛網在陡峭的邊坡上裝設鋼筋棧道、微型樁、打岩錨等工程設施，最終克服了重重挑戰順利完工。