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大巨蛋3個月空窗 北巿觀傳局拉遠雄補齊「光環境」先發

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北觀傳局長王秋冬認為能仿效雪梨歌劇院、美國NBA球場等，在大型賽事或演唱會淡季時，由專人導覽場館。本報資料照片
台北觀傳局長王秋冬認為能仿效雪梨歌劇院、美國NBA球場等，在大型賽事或演唱會淡季時，由專人導覽場館。本報資料照片

台北大巨蛋亞錦賽系列戰圓滿落幕，緊接著大型賽事便是明年3月的「讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」。這3個月空窗期，台北市府不可能乾等，觀傳局長王秋冬透露，12月底大巨蛋周遭會完成「光環境」建置，屆時與101跨年、年節燈會相輔相成，未來計畫在非球賽或大型活動時間安排場館導覽，向國內外民眾介紹打造32年、首都中心的巨蛋。

走在台北東區、信義區街頭，漸能感受外國遊客增多，根據觀傳局統計，今年1到9月，來台灣人數達436萬多人，而來台北市人數則是382萬多人，達88%，逐漸回到2019年疫情前的數字。再與六都相比，北市外國觀光相對百分率達44.78%。台北市依舊坐穩外國遊客來台首選。

「國外旅客來台北市不能只有101、故宮。」王秋冬看準觀光人潮，掌握了國內民眾對於這顆大巨蛋的好奇，他趁勝追擊，首先是光環境設置，不是絢麗奪目的光雕，而是採光線搭配整體環境，進而凸顯建築本身的典雅低調，12月底完工後，便能搭上101跨年煙火秀，沿路欣賞燈景一邊散場。

然而，大巨蛋即便日後能夠舉辦大型演唱會，也非每天過節，勢必得儲糧過冬。王秋冬認為，能仿效雪梨歌劇院、美國NBA球場等，在大型賽事或演唱會淡季時，由專人導覽，從裡到外細細認識這座場館。

引頸期盼大巨蛋的觀光效益，莫過於沈寂已久的東區，東區商圈發展協會理事長韓修和說，大巨蛋準備啟用到完成了3、4場賽事，大東區已新開了70多間商店，人潮比往年多了5到6成。

韓修和期盼，未來能多舉辦球賽或演唱會等，繼續延續、活絡人潮，而商圈的憑票根享優惠活動也到明年7月，「北市府將大巨蛋周遭納入觀光地圖，東區有許多指標性老店美食。」

觀傳局補充，大巨蛋啟用為北市觀光注入了新活力，遠雄集團針對大巨蛋導覽活動內容及推出時程尚規畫中，待方案推出後，觀傳局將納入遊程景點推薦與協助宣傳，而市府也請遠雄研議於跨年、燈節等期間點亮大巨蛋，營造節慶氛圍、創造新亮點與話題。

為了將大巨蛋推向國際觀光舞台，觀傳局透過海外旅展、觀光推廣會等內容，運用國內外宣傳管道積極行銷，並請旅行相關協會協助包裝行程販售，同時，將觀光外溢到大巨蛋周邊商圈、旅宿業，配合活動推出相關優惠方案，觀光效益發揮到極致。

東區商圈發展協會理事長韓修和說，從7月到12月，東區已新開了70多間商店，人潮比往年多了5到6成。本報資料照片
東區商圈發展協會理事長韓修和說，從7月到12月，東區已新開了70多間商店，人潮比往年多了5到6成。本報資料照片

大巨蛋 北市 觀傳局

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