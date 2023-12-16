免費車格長期遭占 新北擬改收費

新北公有路邊停車共3萬5245格，其中免費格共3300格，卻民眾長期占據，周轉率低落。交通局雖今年已將59條路段，計1110格免費格改為收費格，卻還是無法遏止車格遭占狀況。藍綠議員建議提高周轉率。交通局表示，將陸續評估改收費。

新北市交通局表示，新北路邊停車收費汽車格共3萬1945格，其中計時收費2萬6510格，包括累進費率691格，計次收費5435格、免費汽車格有3300格，境內共計路邊汽車格3萬5245格。

交通局近年陸續將部分路段改為收費格，今年更將59條路段計1110格免費汽車格改為收費格，但還是有民眾發現車格長期遭占用，根本停不到。

李姓車主認為，市區汽機車位一位難求，免費車格更讓車主不捨移動，希望將公有車位一致收費提高迴轉率，使用者付費大家心服口服。另一名許姓車主說，路邊車格難找又難停，經常看到整排全滿的狀況，希望市府可以多思考便民方式，就算要收費，但若能提高週轉率也是好方法。

交通局坦言，板橋陽明街27巷、新莊化成路、林口南勢二街及南勢五街等未收費汽車格，曾遭車輛長期占用，很多都是被附近居民、二手車行等業者占據，也有用A車換B車方式，家中兩輛車輛互換來霸占，甚至還看過積灰塵的車輛，今年已納入收費格。

交通局說，路邊汽車格實施收費管理收費，主要為整頓停車秩序，讓公有停車位公平共享，目前優先就市區及觀光風景區未收費停車格進行評估；非風景區部分，則會再視當地停車需求去評估。

市議員戴瑋姍表示，免費車格是公共資源不應被特定人士長期占用，市府應該先介入勸導，後以制度提高轉換率，避免淪為私人使用。

「使用者付費合情合理！」市議員呂家愷表示，停車格本就是要給民眾輪流使用，希望市府除了風景區外，也可以盡快評估都會區內的停車格，盡量減少類似情況發生。