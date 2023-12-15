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康寧大學通學路肇事率高 北市交工處提出改善作法

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
內湖區康寧路相關路段，交工處表示，中華電信已同意拆除圍牆。本報資料照片
內湖區康寧路相關路段，交工處表示，中華電信已同意拆除圍牆。本報資料照片

北市內湖區康寧大學周遭的康寧路3段75巷道路，肇事率高問題，議員、立委紛紛關注問題，北市交通管制工程處回應，若號誌桿設置於車道上，將於二個月內提出設計，另外，巷口東南側中華電信圍牆退縮部分，中華電信已於近日同意施作圍牆拆除。

根據統計，110年至112年9月有報案車禍案件有26件，造成34人受傷，原本要設置交通號誌的社區人行道，為建商取得更多容積獎勵而釋出公用空間，因此，市府未取得人行道的完整規劃及建設權限，因此設置交通號誌和無障礙坡道，需要都需要與社區管委會協商。

針對該路段問題，國民黨北市議員李彥秀、立委溫玉霞辦公室，也多次邀集相關單位會勘，分別在5月、10月會勘中華電信將康寧路3段75巷24弄圍牆拆除，並於文到後的3個月內完成。

交工處表示，目前全案積極與社區管委會協調中，強調在號誌桿尚未設立之前，該處已於該路口增設相關交通安全警示設施，以降低事故發生的機率。

交工處說，號誌桿仍希望可優先設置在社區退縮空間，不宜設置在車道上以免影響行車安全，最後經研議仍須設置於車道上，將於二個月內提出設計方案，而有關巷口東南側中華電信圍牆退縮，今年5月已會勘請中華電信檢討圍牆退縮，以提供當地行人通行。

人行道 車道 北市

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