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獨／新北汽車格三黃牌輪流停 四輪族氣炸車格被占用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋文化路一段32巷內近來有免費汽車格長期有三輛黃牌重機輪流停放，就算騎走一台還有兩台在此，周邊四輪族車主因此不滿該車格形同長期被重機霸占向本報投訴。記者李定宇／攝影
板橋文化路一段32巷內近來有免費汽車格長期有三輛黃牌重機輪流停放，就算騎走一台還有兩台在此，周邊四輪族車主因此不滿該車格形同長期被重機霸占向本報投訴。記者李定宇／攝影

新北市公有路邊停車共有3萬5245格，其中未收費汽車格共有3300格，近來民眾發現板橋文化路一段免費汽車格遭三黃牌輪流停放，儼然成為黃牌專屬車位，周邊四輪族不滿形同少一車格的機會，議員建議建立制度提高轉換率，交通局表示將評估公有地納入收費管理。

重機路權一直是台灣民眾爭論不休議題，不准停機車格只能停汽車格導致民怨，交通部因此今年初開放一汽車格可停放多輛重機，以降低重機與汽車爭停車格機率。

但板橋文化路一段32巷內近來有免費汽車格長期有三輛黃牌重機輪流停放，就算騎走一台還有兩台在此，周邊四輪族車主因此不滿該車格形同長期被重機霸佔向本報投訴。記者前往現場察看發現三台重機整齊停放車格內，前後汽車車身也蒙上厚灰狀似停放已久。

新北市路邊停車收費汽車格共3萬1945格，其中計時收費2萬6510格(包括累進費率691格)，計次收費5435格，未收費汽車格有3300格，新北市境內共計路邊汽車格3萬5245格。

對於免費汽車格迴轉率降低，民進黨議員戴瑋姍表示，免費車格是公共資源不應被特定人士長期佔用，市府應該先介入勸導，後以制度提高轉換率，避免淪為私人使用。

藍議員劉美芳認為，大型重機數量逐年增長，目前全國有超過24萬輛重機，成長數是2018年兩倍。目前現行交通法規不允許黃牌重機停放在機車格，而是比照汽車停放在汽車格，認為相關單位因應重機成長量，可研議規劃黃牌重機專屬停車格解決停車的需求。

新北市交通局表示，有關免費汽車格遭民眾長期占用處理部分，為提升車格使用效率並符合公共資源使用公平性，交通局將參酌當地停車需求評估，倘為公有地，將既有免費汽車格納入收費管理。若是私地，將其調整為機車格可行性。

現場免費車格三台重機整齊停放車格內，前後汽車車身也蒙上厚灰狀似停放已久。記者李定宇／攝影
現場免費車格三台重機整齊停放車格內，前後汽車車身也蒙上厚灰狀似停放已久。記者李定宇／攝影

汽車格 重機 車位

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