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新聞眼／來日高樓環立 別淹沒了古蹟美景
國父紀念館周邊建物屋齡多逾30年，礙於限高60公尺，都更危老推動不易，原先高度不夠，空有容積卻無法使用，建商缺乏容積誘因，成本拉高又不利住戶，導致雙方意願都低。這次在大巨蛋啟用後，北市都委會隨即通過限高禁令，除呼應周遭居民的訴求，時機也很巧合。
國館既是市定古蹟的紀念性建築，也是指標性的國際觀光景點，早年訂定專區的管制規則，限制周邊的建築高度，從各國紀念性建築的經驗來看無可厚非，一來保有紀念性建築周邊天際線的獨特性，也能形塑特有的景觀區。如今限高解禁，雖有時代務實的需求，卻可能讓國館淹沒在都市叢林中。
環顧全球各大城市，幾乎都有值得誇耀的天際線，重要場館及紀念性建築周邊常有限高規定；國館除了紀念國父孫中山，建築設計出自已故建築師王大閎之手，由於建築特色普獲肯定，周邊限高解禁格外慎重。
隨著台北大巨蛋啟用，國館周邊都更需求及壓力更甚以往，這也驅動北市府加速通過解禁案。除了正面看待未來國館周遭的發展，國館畢竟是市定古蹟和國際遊客常來之地，市府更要審慎把關，別讓國館及周邊的景觀變得更難辨認。
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