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北側除外 國父紀念館周圍限高解禁

聯合報／ 記者林佳彣洪子凱／台北報導
國父紀念館周邊建物限高60公尺，都更推動不易，不少居民頻訴求盼解禁高度限制，北市都委會昨天無異議通過刪除高度限制。記者林佳彣／攝影
國父紀念館周邊建物限高60公尺，都更推動不易，不少居民頻訴求盼解禁高度限制，北市都委會昨天無異議通過刪除高度限制。記者林佳彣／攝影

北市定古蹟國父紀念館周邊建物限高60公尺，造成都更障礙，不少居民頻頻爭取限高解禁。北市都市計畫委員會昨二度開會審議，委員對解禁均無意見，主席李四川裁示通過，除國館北側仍有航高限制外，未來不再有國館限高條款，建築高度回歸北市相關法規辦理，明年1月公告實施。

國館1972年完工，1978年擬定「國父紀念館周圍特定專用區計畫」，訂定周邊建物限高35公尺，保持園區景觀視野；高度限制使建築設計缺乏彈性，2004年先放寬限高至60公尺。

近年民眾陳情建物老舊，有都更需求，高度限制造成容積使用受限，建商進場合建都更意願低；由於國館北側的機場航高限制已放寬，加上台北大巨蛋啟用，周邊商圈快速發展，不少居民再提刪除限高訴求。

北市都委會10月審議時，多數委員支持解禁限高，但憂心東側街廓距離國館較近，未來都更改建恐超過法定容積2倍，另請都發局若放寬建物高度限制，須補充視覺動畫模擬解禁後情境，再配合訂定基地退縮空間。

都發局表示，國館最佳觀覽視點為映池前方，視覺開闊，可欣賞國館正立面的完整景觀。經以都更開發量2.5倍法定容積、環評標準高度120公尺，模擬逸仙路與忠孝東路的東北側街廓，不影響國館與信義計畫區天際線層次；北側的忠孝東路仍受松山機場航高95.49公尺限制；西側的光復南路有學校及範圍內喬木，可作為視覺遮蔽的緩衝。都發局也提出配套措施，包含未來西、南兩側建物立面色彩須淡化處理，東側的建築，原則須退縮4公尺深度的帶狀開放空間，並種植喬木緩衝。

都委會委員對解禁無意見，主席李四川裁示無異議通過刪除國館周邊限高禁令。都發局明年1月公告實施，國館周邊建物高度規範回歸「北市土地使用分區管制自治條例」及相關法令辦理。

解除國館限高聯盟發起人馮世萃住在周邊40餘年，她說，周邊房子屋齡都30年以上，漏水幾乎是標配，因為限高，12樓房子都更只能蓋15樓，住戶和建商都興趣缺缺，通過解禁後令人振奮。

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