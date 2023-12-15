康寧大學通學路口 勘設交通號誌

台北市內湖區康寧路3段75巷是康寧大學生通學的必經之道，因路口有下坡，車速快，卻無交通號誌提示，壓縮到反應距離，110年至112年9月有報案車禍案件有26件，造成34人受傷，地方認為，北市府容積獎勵獎制度有問題，導致無法在人行道增設交通號誌。北市府表示，待社區願意提供土地後，最快明年上半年可設置。

立委高嘉瑜等人昨與北市交通警察大隊等單位到現場一同會勘，交大事故處理組長王雅佩指出，當地因有下坡，車速往往會比較快，會壓縮到駕駛人的反應距離，若設有號誌管制，可能會較安全。

原預計設置交通號誌的社區人行道，是建商為取得更多容積獎勵而釋出的公用空間，但於北市府卻未取得人行道的完整規畫及建設權限，導致增設交通號誌、無障礙坡道，都需要與社區管委會重新協商，曠日廢時。今年5月市長蔣萬安在與里長有約座談會時，康寧里長鄭秀鳳也提案希望市府協助解決，但一直沒收到市府回覆。

高嘉瑜說，希望市府多幫民眾想一想，是不是用槽化線的方式退縮，設置號誌，交通安全應該是大家一起來努力，以公共利益為優先為出發點，而非各自為政，希望北市府能夠積極的去協調、改善。

議員何孟樺表示，市府說要親自來協調設公共號誌，結果等了這麼久，半年的時間都沒有任何的下文，目前公共號誌的設置還是繼續擺爛。

新工處表示，目前等到區分所有權人會議，若願意提供土地使用同意書，市府就立刻設計和後續施工，在退縮地上面開設一個無障礙斜坡道，提供行人優質的通行環境，若順利明年上半年就可以完工。

交工處總工程司張仲杰說，號誌最好是設在人行道，若不得已只好將號誌桿設在路上，但這是最下策，因為號誌桿設路上，被撞到的機率其實是會變大，要做好保護措施，2個月內會檢討。