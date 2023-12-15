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內湖交通沒救？ 蔣萬安：當然有救

聯合報／ 記者楊正海李成蔭蔡家蓁／連線報導
針對內科塞車的問題，台北市長蔣萬安擬定短、中、長期的做法。圖／聯合報系資料照片
針對內科塞車的問題，台北市長蔣萬安擬定短、中、長期的做法。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統候選人柯文哲近日稱「內湖交通沒救了」，再引發議論，台北市長蔣萬安昨天說，內湖交通當然有救，他沒有柯市長絕頂聰明，但比柯勤於溝通，他會徹底解決內科交通：柯昨表示，如果下班時間，能夠鼓勵大家社交娛樂直接在內湖，分散出內湖時間，上班時段避開上午8時到9時尖峰時段，其實還是可以解決。

蔣萬安昨上「千秋萬事」專訪時說，未來內科解決塞車的問題，捷運的興建非常重要，所以現在有環狀線，北環、南環，還有東環要經過內湖；上任後積極跟中央溝通，未來2年之內，他承諾捷運要動工、加速完工，徹底解決內科交通。

蔣萬安說，目前擬定短、中、長期的做法，對路口淨空，請警察、義交協助，也加了很多的接駁車，也跟內科企業溝通瞭解，是不是可以彈性上下班，鼓勵員工搭乘大眾運輸工具。

蔣萬安指出，目前交通局回報，內科交通通勤時間，縮短6%到13%，是有成效，但只是微幅的縮短，其實還不夠，會持續努力，但不溝通，永遠不會開始，他會一直往前推進。

柯文哲昨赴金門掃街時說，市長在任時有相關分析，要徹底解決內科問題，環狀線是個方法，因此當時台北交通建設以環狀線為第一優先。另外是車輛管制，當時市府以自強隧道分析，上午8時到9時出現峰值，其他時間則還可以忍受；如果可以協調上班時間往前或往後，避開8時到9時，交通情況還不會太嚴重。

柯文哲說，如果要訴諸市場，最簡單就是新加坡方法，採用差別費率，讓不同時間過關卡時，用不同費率。

內湖 蔣萬安 柯文哲

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