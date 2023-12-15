永和得和段都更 市府分回54戶做社宅

新北市永和區得和段961地號等36筆土地都市更新案，2022年10月發布實施時仍有4戶未同意都更，期間實施者協調12次未果，今年終於與所有屋主達成協議，將拆除50年、現有80戶老屋，改建為地上2棟28層、共322戶大樓，更新後新北市府可分回54戶住宅、26個停車位，會當社宅使用。

永和區得和段新建案預計2025年9月建照開工、2030年9月完工，營建成本預估約26億元。

2019年7月新北市府發布實施代拆辦法後，迄今受理6案代拆，已執行完成2案、明年執行1案、協調成功2案、審查書面1案，其中永和區得和段961地號等36筆土地，2022年10月發布實施時仍有4戶未同意都更，期間實施者協調12次，今年陸續完成3戶協調，最後1戶歷經相關單位查調找到待拆戶，雙方本月初達成協議，預計明年1月開拆。

該案基地面積1248坪，現有80戶、居民93人，為50年老屋，都更完成後將改建為2棟地上28層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土住商混合大樓，住宅區及商業區容積率分別為300%、440%，完工總戶數322戶，市府可分回54戶住宅，未來預定做社宅。

城鄉局長黃國峰指出，新北市2019年7月發布實施代拆辦法後，配合都市更新條例增訂符合海砂自治條例或耐震能力不足危險建物，準用建築法程序強制拆除，加速都更腳步，讓地方、住戶都能受益。