歲出統刪6.25億 新北明年總預算三讀通過

新北市議會審議113年度總預算最後一天，審議期間動議單上千張創紀錄，三黨團前天協商達成共識，藍營昨仍甲級動員，綠營為釋出善意，並未甲動。民進黨團總召鄭宇恩說，近半年經歷很多委屈、抗爭，不希望因監督與質詢影響市政，盼各局處要撙節開支。國民黨團則說，開議以來的府會對立、政黨衝突，都是市民不樂見的。最後歲出統刪6.25億元，三讀通過。

議會國民黨團表示，新北是全國人口最多的都市，市府勒緊褲帶，撙節開支，以2、3個月時間編列預算，而民進黨從年初以來不斷癱瘓市政、拖延議事，二讀會丟出上千張刪減動議單，對行政人員疲勞轟炸，為刪而刪。國民黨團也質疑，鄭文燦在桃園執政時期，要什麼有什麼，新北市許多建設經費卻常要一塊給兩毛，對市民相當不公平。

議會昨三讀通過年度總預算，單位總預算歲出原列2131.10億元，較112年度增加155.32億元，歲入歲出差短136億元，經三黨黨團協商統刪6.25億元，含新聞局運用各式媒體辦理政策宣導相關經費100萬元，刪減後歲出2124億元。

鄭宇恩說，為提升市府施政品質，議員在審查過程提出附帶決議，議會期間，經歷很多委屈、抗爭，包含市府人員不出席會勘、發新聞稿批評議員等，府會關係是歷年來最差。

鄭指出，113年度總預算光中央補助就增加155.32億，包含少子女化教育34.04億、教育人員薪資補貼16.46億、行政院TPASS1200月票部分13.3億、公車捷運票價補貼11.52億、捷運工程32.38億及長照2.0補助有22.66億，可理解明年市政有很多事要推動，不希望因監督與質詢而影響到市民，透過黨團協商達成共識，歲出統刪6.25億元。

副市長朱惕之表示，議員爭取地方建設，市府團隊會朝為地方做好事情的方向辦理，該做的會勘也會落實。議長蔣根煌提醒，希望未來各局處發布新聞稿時，要避免與民代造成對立。