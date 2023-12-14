故宮新設無障礙空間縮小山限區解編面積 北市都委會通過

國立故宮博物院擬在北部院區靠西南角設置無障礙電梯系統，整合周邊相關人車動線，與環狀線Y28站共構，因設置地位在山限區而申請審議修訂範圍，引起附近居民反對。台北市都市計畫委員會今審議該案，故宮大幅縮減解編山限區面積，從1萬4746平方公尺至2655平方公尺，最終主席李四川拍板通過。

故宮規畫將圖書文獻大樓整建為第二展館，遊客利用現有無障礙設施參觀園區，須經由無障礙坡道至正館B1按服務鈴，才能到達一樓門廳，而穿越車道才能抵達第二展覽館。因此配合「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，改善旅客參觀動線，擬新設無障礙空間，連通捷運環狀線Y28站及未來第二展館。

但是，工程預定地部分坡度大於30%，不得開挖並興建建築，故宮因此以都市計畫法第27條「配合中央興建重大設施」，申請調整山限區範圍。歷經3月台北市都市計畫委員會、兩度召開專案小組與現勘，要求故宮提出實際證明邊坡安全性，都委會今天再次審議故宮山坡地管制範圍細部計畫。

故宮表示，將解編面積從1萬4746平方公尺縮減至2655平方公尺，將定期定點紀錄監測數據，並在故宮網站公開揭露結果監測結果，以確保周圍居民安全無虞。

居民在會上表示，反對故宮電梯建在邊坡大於30度，開挖恐牽一髮動全局，震動山坡內部、易產生土石流，導致山崩地層下陷。也有人關心面積能否再縮減？台灣身心障礙者自立生活聯盟支持興建無障礙設施，希望故宮一定要做到安全至上。

有委員認為，無障礙跟山坡地安全是兩個不同議題，兩者一起談論較不合適，直言無障礙一定要做，故宮也提出未來全面綜合輔助設施，該案除了牽涉山坡地安全，真正目的是捷運設施連通到主要出入口。

另有委員說，該案上次大會迄今8個月，故宮今所提山限區範圍大幅減少，已經展現最大誠意，建議可審議通過，以便故宮依其短中長期時程安排。故宮後續依內政部函釋做公展跟說明會，並與附近居民加強溝通山坡地安全。

都委會主席李四川裁示通過，要求故宮依專案小組所提辦理。同時要求研擬是否有可能再縮小面積，並於未來都市設計審查討論。