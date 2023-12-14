國父紀念館周邊建物限高終於解禁 居民：感受難以言喻

台北市定古蹟國父紀念館周邊建物限高60公尺，都更推動不易，不少居民頻訴求盼解禁高度限制，台北市都市計畫委員會10月開會，多數委員支持開放，經都發局補充側面視點及動態視覺，並不影響國館與信義計畫區天際線層次，今天二度審議，委員均無意見，主席李四川裁示通過，亦即國館再無單獨天花板，仍須符合全市既有規範。

解除國館限高聯盟發起人馮世萃住在周邊40餘年，她說「感受真的難以言喻」，周邊房子每棟屋齡都達30年以上，漏水幾乎是標配，因為限高沒建商願意都更，「12樓房子都更只能蓋15樓」，住戶也興趣缺缺。

馮世萃表示，去年下定決心要改變，利用下班時間、假日勤跑周邊，從1個人到20幾棟大樓一起連署，人數超過千人，今天通過令人振奮，後面仍有許多路要走，會繼續宣揚理念，讓更多人願意站出來支持。

國父紀念館1972年完工，1978年擬定國父紀念館周圍特定專用區計畫，訂定周邊建物限高35公尺，保持園區景觀；高度限制使建築設計缺乏彈性，部分基地改建時，法定容積率無法有效使用，2004年修訂放寬限高60公尺。

近年民眾陳情建築物老舊有都更需求，高度限制致容積未能有效用，建商不願進駐，國館北側機場航高限制又已放寬，加上台北大巨蛋完工、周邊商圈快速發展，不少居民再提刪除限高訴求。

北市都委會大會10月審議「修訂國父紀念館周圍特定專用區土地使用分區管制暨都市設計管制規定細部計畫案」，多數委員支持解禁，但憂東側街廓距離國父紀念館近，未來都更改建恐超過法定容積2倍，另請都發局就放寬建物高度限制，補充視覺模擬動畫，並配合訂定開放退縮。

都發局表示，國館最佳觀覽視點為映池前方，視覺開闊，可欣賞國館正立面完整景觀。經以都更開發量2.5倍法容、環評標準高度120公尺，模擬逸仙路與忠孝東路的東北側街廓，不影響國館與信義計畫區天際線層次；北向忠孝東路仍受松山機場航高95.49公尺限制；西向光復南路有學校及範圍內喬木作為緩衝。

都發局也提出限高解除的配套措施，包含兩側建物立面色彩淡化處理、東側退縮4公尺帶狀式開放空間為原則，並列植喬木作為緩衝。

大會委員均無意見，主席李四川裁示無異議通過刪除高度限制。都發局預計明年1月公告實施，國館周邊建物高度規範回歸「台北市土地使用分區管制自治條例」及相關法令辦理。