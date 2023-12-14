僅統刪6億並指定新聞局刪百萬 新北2千億預算三讀通過

新北市議會審議113年度總預算案，今天進行最後一天議程，會議最後三讀通過2124億8千5百萬元的總預算，這也創下過往通過最高的總預算數字。

審議期間雖正逢總統大選，各陣營角力不斷，動議單更是超過上千張，但藍、綠、無黨籍三黨團密集協商，藍營今天更是甲級動員備戰，最後綠營釋出善意，會議未動用表決即三讀通過，除針對新聞局辦理政策宣導相關費用刪除100萬元預算外，其餘僅統刪6.25億元，刪減數額由市府自行調整。

民進黨議會黨團表示，新聞局過去曾以新聞稿羞辱議員，所以黨團堅持刪除新聞局「運用各式媒體辦理本市政策宣導費用」部分，最後藍綠達成共識，刪除新聞局100萬元預算。