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僅統刪6億並指定新聞局刪百萬 新北2千億預算三讀通過

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
新北市議會三讀通過113年度總預算案，列席的市府官員與幕僚在休息時間走到議員席向議員們表達感謝之意。記者杜建重／攝影
新北市議會三讀通過113年度總預算案，列席的市府官員與幕僚在休息時間走到議員席向議員們表達感謝之意。記者杜建重／攝影

新北市議會審議113年度總預算案，今天進行最後一天議程，會議最後三讀通過2124億8千5百萬元的總預算，這也創下過往通過最高的總預算數字。

審議期間雖正逢總統大選，各陣營角力不斷，動議單更是超過上千張，但藍、綠、無黨籍三黨團密集協商，藍營今天更是甲級動員備戰，最後綠營釋出善意，會議未動用表決即三讀通過，除針對新聞局辦理政策宣導相關費用刪除100萬元預算外，其餘僅統刪6.25億元，刪減數額由市府自行調整。

民進黨議會黨團表示，新聞局過去曾以新聞稿羞辱議員，所以黨團堅持刪除新聞局「運用各式媒體辦理本市政策宣導費用」部分，最後藍綠達成共識，刪除新聞局100萬元預算。

而在總預算案三讀通過後，列席的市府官員與幕僚也在休息時間走到議員席，一一向議員們拱手表達感謝之意，「恭喜」之聲不絕於耳。

新北市議會三讀通過113年度總預算案，除統刪數額外，僅刪除新聞局100萬元預算。新聞局長張愛晶（右）在休息時間走到民進黨團總召鄭宇恩（背對鏡頭者）座位前，拱手表達感謝之意。記者杜建重／攝影
新北市議會三讀通過113年度總預算案，除統刪數額外，僅刪除新聞局100萬元預算。新聞局長張愛晶（右）在休息時間走到民進黨團總召鄭宇恩（背對鏡頭者）座位前，拱手表達感謝之意。記者杜建重／攝影
新北市議會審議總預算案，議長蔣根煌敲槌三讀通過113年度總預算。記者杜建重／攝影
新北市議會審議總預算案，議長蔣根煌敲槌三讀通過113年度總預算。記者杜建重／攝影

議員 新北

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