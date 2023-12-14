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改善共餐設備 雙溪平林里獲市議員助購烘碗機

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
新北市議員林裔綺協助雙溪區平林里添購大型烘碗機，讓長輩的用餐品質更有保障。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺協助雙溪區平林里添購大型烘碗機，讓長輩的用餐品質更有保障。圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里開辦銀髮共餐已經數多年，每個月一次共餐都採用辦桌的方式，志工們各個拿出看家本領，把長輩都餵飽飽，為了讓共餐環境更完善，新北市議員林裔綺協助更新空調設備，還有卡拉OK，按摩椅等設施，這次更協助添購大型烘碗機，讓長輩的用餐品質更有保障。

平林里里長黃添松說，因為銀髮共餐人數非常踴躍，每次都大概十桌左右，餐後志工們也協助餐具清洗，將近百人的餐碗，洗完一個月後要使用之前還得再清洗一次，相當辛苦，這次感謝市議員林裔綺協助添購兩百人份的烘碗機，讓餐碗洗好後可以高溫殺菌，也不易孳生蚊蟲。

市議員林裔綺表示，平林里銀髮共餐辦理多年，看到每個月都有不少長輩齊聚一堂，也看得出里長和志工的用心良苦，因此也逐年協助改善銀髮俱樂部的設備，像是空調設備，卡拉OK還有按摩椅等設施，近期則新增一台全新烘碗機，來減輕志工們的負擔，希望平林里共餐辦得快樂長久。

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