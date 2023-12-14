淡水國小陶魚公共創意藝術 藝術家帶學童學擺設

新北市淡水國小美術班為製作淡海輕軌捷運藍海線、漁人碼頭站、公共藝術設置，在學校進行陶魚捏塑製作，現在作品都完成，邀請到達達藝術林舜龍老師將這些創作完成的大小陶魚，讓學生模擬輕軌捷運站的牆面，來選擇將作品擺放的位置。

淡水國小校長吳惠花表示，過去有普通班與美術班學生，12個班三百多人，創作400餘件小陶魚，加上美術班4班學生，也一起創作了二十餘隻60公分的大陶魚。在美術老師與林舜龍藝術家工作室的幫助之下，學生也都發揮許多創意。

學生在選定自己作品的位置後，未來將會在輕軌捷運站的牆面，看到自己的作品就在上頭，也讓學生發揮自主創意，一起和林舜龍老師大型的創作，游進淡水輕軌每個遊客的心中，化作生命美好的印記，也希望這一次的製作展出，也是讓學生有美好的作品成為淡水的公共藝術裝置。