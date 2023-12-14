快訊

央行利率連三凍！楊金龍認了「通膨情況特殊」：2024上半年應無降息機會

美知名亞裔喜劇演員度假驚傳身亡 疑找女網友約會遭綁架撕票

淡水國小陶魚公共創意藝術 藝術家帶學童學擺設

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
達達藝術林舜龍老師將淡水國小美術班創作完成的大小陶魚，模擬輕軌捷運站的牆面，來選擇將作品擺放的位置。圖／紅樹林有線電視提供
達達藝術林舜龍老師將淡水國小美術班創作完成的大小陶魚，模擬輕軌捷運站的牆面，來選擇將作品擺放的位置。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水國小美術班為製作淡海輕軌捷運藍海線、漁人碼頭站、公共藝術設置，在學校進行陶魚捏塑製作，現在作品都完成，邀請到達達藝術林舜龍老師將這些創作完成的大小陶魚，讓學生模擬輕軌捷運站的牆面，來選擇將作品擺放的位置。

淡水國小校長吳惠花表示，過去有普通班與美術班學生，12個班三百多人，創作400餘件小陶魚，加上美術班4班學生，也一起創作了二十餘隻60公分的大陶魚。在美術老師與林舜龍藝術家工作室的幫助之下，學生也都發揮許多創意。

學生在選定自己作品的位置後，未來將會在輕軌捷運站的牆面，看到自己的作品就在上頭，也讓學生發揮自主創意，一起和林舜龍老師大型的創作，游進淡水輕軌每個遊客的心中，化作生命美好的印記，也希望這一次的製作展出，也是讓學生有美好的作品成為淡水的公共藝術裝置。

淡水 淡海輕軌 公共藝術 藝術家

延伸閱讀

新北淡古主打超Q「屁屁龍」市集、派對不斷電迎龍年

「帝王條款」遭出征 許常德：網紅就是在揪團仗勢欺人

淡水金色水岸耶誕光雕展 16日帶民眾進入童話世界

高雄九如橋深夜開拆擾鄰 民眾開罵「都不用睡覺了嗎」

相關新聞

全國首創！北市試辦托嬰中心延長至晚上10點 每月僅需1萬元

為打造友善育兒環境，北市社會局將在大安區懷中社區公共托育家園試辦「十時好神托家園」，延長托嬰時間至晚上10點，是全國首創...

議會三讀通過！新北歲出統刪6.25億 綠黨團盼樽節開支

新北市議會審議113年度總預算最後一天，審議期間動議單上千張創紀錄，三黨團昨協商達初步共識，藍營今仍甲級動員，綠營為釋出...

國父紀念館周邊建物限高終於解禁 居民：感受難以言喻

台北市定古蹟國父紀念館周邊建物限高60公尺，都更推動不易，不少居民頻訴求盼解禁高度限制，台北市都市計畫委員會10月開會，...

板橋民族陸橋試辦封閉逾半年終拆除 周圍路段明起夜間封路

新北板橋民族路是連接板橋及中和的要道，平時車流量頗大，今年中試辦封閉，試圖拆除，不過地方仍有不同意見，因此直到最近才定案...

康寧大學旁路口如「虎口」 議員批北市府無解方

台北市內湖區康寧路3段75巷康寧大學學生通學的必經之道，因路口有下坡，車速快，壓縮到反應距離，110年至112年9月有報...

陶藝家遭貨櫃車輾斃 陶博館展出21朵永不凋謝的花追憶

陶藝家陳子雲去年六月在新北市汐止區遭貨櫃車輾斃，後座死者是新秀陶藝家陳子雲，藝人黃子佼也在臉書發文「很慶幸曾經為妳做過訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。