淡水屯山里關懷據點共餐 94歲阿公也來運動樂活
為照顧社區長者，新北市淡水區屯山里上個月開辦里內首次的關懷據點活動，為給偏鄉長者能夠讓大家一起踏出家門，與里民一起做手作與動健康運動身心靈，還有共餐活動，新北市議員蔡錦賢更來參與共餐，並且與九十四歲陳老先生一起用餐，大讚陳阿公的身體健壯，更鼓勵屯山的長者要多出來活動。
市議員蔡錦賢表示，里長相當用心，將自己的房子拿來做為共餐場地以及活動課程使用，為屯山里付出許多心力，因此也特別向市府爭取更多資源來幫助，位置較為偏遠的屯山里，讓更多長者同樂。
屯山里長謝炳坤說，當初選上後，就是要在屯山里打造一處照顧銀髮長輩的社區關懷據點，同時也舉辦共餐活動，讓長輩好開心。並且邀請到最好的老師來教長者如何愈動愈健康，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮樂活學習的目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言