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淡水屯山里關懷據點共餐 94歲阿公也來運動樂活

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區屯山里老人共餐，市議員蔡錦賢更來參與並且與九十四歲陳老先生一起用餐，大讚陳阿公的身體健壯，更鼓勵屯山的長者要多出來活動。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區屯山里老人共餐，市議員蔡錦賢更來參與並且與九十四歲陳老先生一起用餐，大讚陳阿公的身體健壯，更鼓勵屯山的長者要多出來活動。圖／紅樹林有線電視提供

為照顧社區長者，新北市淡水區屯山里上個月開辦里內首次的關懷據點活動，為給偏鄉長者能夠讓大家一起踏出家門，與里民一起做手作與動健康運動身心靈，還有共餐活動，新北市議員蔡錦賢更來參與共餐，並且與九十四歲陳老先生一起用餐，大讚陳阿公的身體健壯，更鼓勵屯山的長者要多出來活動。

市議員蔡錦賢表示，里長相當用心，將自己的房子拿來做為共餐場地以及活動課程使用，為屯山里付出許多心力，因此也特別向市府爭取更多資源來幫助，位置較為偏遠的屯山里，讓更多長者同樂。

屯山里長謝炳坤說，當初選上後，就是要在屯山里打造一處照顧銀髮長輩的社區關懷據點，同時也舉辦共餐活動，讓長輩好開心。並且邀請到最好的老師來教長者如何愈動愈健康，讓里內長者可以走到戶外來與其他朋友聚在一起上課，上完課還可以一起共餐，實現照顧銀髮樂活學習的目的。

淡水 偏鄉 長輩

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