板橋民族陸橋試辦封閉逾半年終拆除 周圍路段明起夜間封路

新北板橋民族路是連接板橋及中和的要道，平時車流量頗大，今年中試辦封閉，試圖拆除，不過地方仍有不同意見，因此直到最近才定案要拆除。新北工務局表示，明日夜間11時起至翌日上午6時做大梁拆除吊離作業，屆時將封閉板橋民族路至中和中山路三段，民眾需提早改道。

民族人行陸橋72年興建，已達使用年限40年，現在平面行穿線都設置完整，因此市府近來試辦封閉，不過地方認為交通上仍有需求，因此試辦封閉半年都得不到共識，後來幾次討論後，大家有共識是要有相關配套，包含中央分隔島、行人庇護島及對準行穿線等，終於定案拆除。

養工處說明，民族陸橋拆除工程將分五階段，其中僅大梁拆除吊離階段需全線道路封閉，拆除吊離工程將於為12月15日夜間11時起至翌日上午6時，屆時將封閉民族路至中和中山路三段（板橋區區運路口至中和區莒光路口)，民眾需改由區運路或漢生東路通行，其餘拆除階段僅使用部分人行道施工，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮下配合改道。

養工處補充，公車部分將影響57、796、265區、265夜、657、307經莒光路及307經西藏路等7路線公車，屆時深丘里（板橋放送所）、民族區運路口、電信訓練所、國泰街口、瑞穗里、海山國小、海山高中等7個站位將不停靠，請民眾改至新北市政府（新府路）、板橋外站、後站商圈、介壽公園（館前東路）、漢生路、環球購物中心等6個站位搭乘。