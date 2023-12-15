陶瓷新生代重返家鄉 攜手拯救傳統工藝

鶯歌之於陶瓷，這座寧靜小鎮，自古以來，以優雅、藝術和卓越的工藝聞名。陶瓷在這裡不僅是一種製品，更是一種藝術，貫穿了鶯歌的歷史與文化，成為這個地方的靈魂。這裡的一磚一瓦、每一件瓷器，背後都乘載著職人的智慧以及對美感的追求。

隨著時光的流逝，這座古老的陶瓷之鎮也迎來種種挑戰：人口老化導致傳統技藝流失，文化傳承也面臨斷裂的危機，許多陶瓷工坊因為市場競爭壓力進而倒閉，一切似乎預示著鶯歌的黃金時代即將落幕。

然而，在這看似最艱難的時刻，新旺集瓷、安達窯、新太源、臺華窯、陶聚與傑作陶藝等六家鶯歌陶瓷品牌繼承者卻選擇回到家鄉，重振地方產業，他們攜手成立「陶次瓦代代合作會」，發展出有別以往的合作模式，重現陶瓷重鎮的百年風華。

不曾動搖的初衷：只願鶯歌變得更好

新太源藝術工坊經理王升指出，陶次瓦代代合作會最基本的理念是希望鶯歌變得更好，團隊從各自的專業領域做起，以陶瓷為起點，逐步延伸至其他產業，期許能為家鄉的繁榮貢獻所長。新旺集瓷營運長許世鋼則說，協會內部十分緊密且合作無間，彼此能相互支援、共同面對各種挑戰。

2022年，六家品牌繼承者們攜手策劃「鶯歌產地開放日Yinggooo」，以全新視角特寫迷人的陶瓷工藝現場，藉由工廠見學、限定市集與老街限定店等系列活動，為沉寂已久的小鎮注入活力。陶聚總監陳祖豪表示，團隊的目標是透過開放工廠，展現陶瓷的全新風貌，「當參與者來到鶯歌，他們將能看見產地還有新的一代接手，我們要廣納人才，讓產業再度活化，帶領鶯歌走向下一個更茁壯的世代」。

攜手同業打團體戰 共創產地新未來

談起一路走來的最大挑戰，新太源品牌總監王婷乙說，「外界對協會的印象是，我們主要由陶瓷產地的第二、第三、甚至第四代繼承者所組成，大家往往認為這件事情由我們來做就夠了」，她進一步說明，陶次瓦代代合作會的願景不僅僅侷限於陶瓷繼承者或陶瓷產業，「我們的目標是希望鶯歌可以更好，任何產業都可以加入我們。」

新旺集瓷品牌總監吳佳樺強調，協會的形成並非一蹴而就，而是經過多次計劃和專案逐漸磨合出來的成果。雖然鶯歌作為陶瓷重鎮，吸引眾多品牌深耕於此，但長期以來卻少有互動，導致家鄉的珍貴經驗和專業技術難以流傳，她認為，「現在有一個這樣的團隊成形，我覺得是很需要珍惜的緣份」。

▲陶瓷瓦代代合作會打破過去同業不相往來的傳統，透過「打團體戰」為產業帶來新的合作模式與契機。

image source:《DailyView網路溫度計》

陶次瓦代代合作會的下一目標是透過協會的基礎，串連更多個人與團體，希望結合跨領域、多樣化的人才，碰撞新火花，以解決產地亟需面對的問題。傑作陶藝董事長特別助理許恕維指出，團隊將目光放眼全球，希望將「鶯歌產地開放日」的理念宣揚海外，除了吸引台灣人之外，也能吸引國外的遊客和來自各領域的專業人才，一同為鶯歌盡一份心力。

2023年，新北市首座美術館在三鶯新生地誕生，更盛大舉辦台灣設計展。臺華窯營運長呂家瑋期待，藉由此次展出，藝術得以走進每個人的生活，讓台灣產生「質的改變」，讓大家看到鶯歌的好，也讓自己變得更好。安達窯品牌總監孫盈馨則強調，若新北市能更注重美感、提升城市的整體意象，將對未來發展產生正面影響。

在可預見的未來，陶次瓦代代合作會將持續引領陶瓷工藝的蓬勃發展，共同為鶯歌的繁榮和台灣藝術文化努力。