跨國藝術家的多元宇宙 探索人類與自然環境的距離

藝術是人類共同的語言，由三位跨越國界的藝術家所組成的Empty Art Collective，成員包括來自英國的鄧肯·蒙特弗（Duncan Mountford）、俄羅斯的莫怡安（Anna Mo），以及常駐於美國的江俊德（Ray），擁有不同文化背景的他們，創作風格與擅長的媒材相去甚遠，但關心人類社會、自然環境的心，卻將他們圈在一起、共同創作。

作品反思人類社會與環境變遷 透過設計與觀眾對話

新北市文化局長期以來鼓勵藝術家大膽實現夢想，自2013年開放435藝術聚落的三座建築供藝術家進駐，並且不定期舉辦展覽、工作坊，讓藝術家得以和觀眾互動。2020年，更首度開放無國界限制的申請，吸引上百組來自各國的藝術家參與，Empty Art Collective便是其中之一。

擁有多次合作經驗的他們，擅長結合在地元素，透過互動、創作體驗和哲學思考，創造出獨特、引人入勝且具啟發性的藝術作品。這些作品旨在深入探討環境變遷對人類現在和未來的影響，同時激勵觀眾思考這些議題，將設計視為開啟對話與改變的力量。

▲Empty Art Collective擅長將艱澀的議題結合在地元素，透過藝術作品、互動體驗引發讀者反思。

image source: Empty Art Collective提供

Anna表示，她的創作方式是透過作品傳達個人想法和經驗，她期望觀眾能從作品中產生共鳴，聯想到自身的經歷或過去的記憶，如同閱讀書籍一般。

Duncan則說，他相信藝術力量不在於美的展現，而是挑戰大眾的觀點、社會的立場並針對一切事物提出質疑。他進一步指出，某些藝術作品可能會要求觀眾要去看懂、去理解。然而，他認為Empty Art Collective並不會有這樣的念頭，他們強調作品的開放性，而非特定解讀，鼓勵觀眾參與溝通、互動，而非被動地接受單一想法。

從故鄉到他鄉 跨國藝術家充滿挑戰的日常

談到在台灣最難適應的事情，Duncan坦言，「當然是天氣！實在讓人難以忍受」，過去長居於美國加州的Ray也表示認同，「當初回來真的完全受不了，因為加州又乾又涼，台灣則是又悶又熱」，除此之外，Ray也指出，台灣藝術領域的觀點相對單面化，這點令他大失所望。

作品多為大型裝置的Empty Art Collective，經常在創作過程中面臨空間不足的挑戰，Anna說，受到工作室的限制，往往需要將一件作品拆解製作，有時甚至無法想像組裝後的樣子能否完整，「我們常常需要將作品搬來搬去，這是比較辛苦的地方」。

團隊回憶起2019年在「台北文創天空創意節」展出的第一件大型裝置《靜寂的奔跑》（Silent Running），那是一件長達7公尺的互動作品，由12組操作開關、平台、隧道、太空花園、木作手臂與旋轉馬達組成，觀眾需要透過解謎遊戲，讓隱身在隧道裡的太空花園，重返陽光下健康成長。

Duncan笑說，「作品尚未拼湊時，看起來還不賴，但事實上，我根本不知道我們在做什麼」，幸運的是，後來國立台灣藝術大學提供了空間，讓團隊得以將作品順利組裝、完成展出。

▲Empty Art Collective的第一件大型裝置《靜寂的奔跑》（Silent Running）。

image source: Empty Art Collective提供

放下藝術家的自我 結合多元文化、創造無限可能

儘管Empty Art Collective的成員皆來自不同國家且經常獨立創作，但是，Duncan認為，正因為彼此來自不同背景、對現代藝術的理論具備全面性的理解，他們才能在這片陌生的土地上，將各自的文化元素巧妙地融入於個人或集體作品中。他強調，這些元素並非獨立存在，而是更為龐雜的集合體。Anna進一步指出，「就像我來自俄羅斯，但祖先其實來自德國，我並不認為俄羅斯的護照就能代表我的一切」。

回首一路走來的點點滴滴，Anna有感而發的說，「雖然有時候會遇到一些困難，但現在想起來都覺得滿有趣的，我們可以互相溝通，一起解決那些問題」。Ray指出，Empty Art Collective的成員各自擁有不同的觀點，爭執是難免的，但都是具有建設性的批評，以讓作品朝更好的方向推進。

「很難想像我們已經走了那麼長的路，通常藝術家都具有強烈的自我意識，但是，我們都能將個人情感置於一旁、專注實現目標」，熱愛音樂的Ray形容Empty Art Collective就像一支搖滾樂團，彼此都有獨特且鮮明的性格，雖然平時獨立創作，但當機會來臨時，他們會再次聚在一起、共同完成一件作品，用藝術表達對這片土地的深切關懷與期許。

Empty Art Collective最新作品【The City & The City 城與城】

展覽時間：2023/11/01(三) ~ 2023/12/26(二) 10:00 ~ 18:00

展覽地點：王道銀行總部藝廊

https://www.o-bankef.org/Event/events_view/1437?fbclid=IwAR2x7PdJzLEehqwJML8AOSSJtZ0cgzvIq-jK6NbGLVmHXfLKwoFmin7d8G8





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