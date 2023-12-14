陶藝家遭貨櫃車輾斃 陶博館展出21朵永不凋謝的花追憶

陶藝家陳子雲去年六月在新北市汐止區遭貨櫃車輾斃，後座死者是新秀陶藝家陳子雲，藝人黃子佼也在臉書發文「很慶幸曾經為妳做過訪問，遺憾沒有收藏妳的作品，一路好走謝謝美麗的陶藝」，死訊令人悲痛。新北市陶博館即起展出「尋找冬天後的太陽—陳子雲陶藝展」，是陶藝家留給民眾最美好祝福。

陳子雲獨具的絞胎手法，將植物以細緻多彩且充滿生命力的姿態展現，「尋找冬天後的太陽—陳子雲陶藝展」即日起至明年1月7日在新北市陶博館B1陶藝長廊展出，21朵永遠不凋謝的陶瓷花，朵朵綻放溫暖、甜美力量，是陶藝家留給民眾最美好祝福。

陶博館長張啟文表示，陶藝創作需具備熟練的製作技巧與特色的創作構思，才能讓作品說出創作者的故事。陶藝新秀陳子雲作品曾入選第2屆、第3屆台灣陶藝獎創作獎，作品風格精緻感性，成形技巧成熟，可看到無窮的潛力。惋惜意外發生讓這位新星的創作之路畫下休止符。本展特別與民眾分享她美麗動人的作品，紀念她閃耀的藝術生涯。

陳子雲自就讀高中職服裝科時期的訓練，讓她對於片狀物體產生興趣，於台南應用科技大學美術系因感油畫不能滿足創作的心而開始接觸陶藝，發掘泥土的特性與立體雕塑的迷人之處，國立台灣藝術大學工藝設計系研究所期間持續發展陶藝創作，在一次工作營中深深被日本陶藝家村田彩的紋胎魅力吸引，認為絞胎是立體顏料，就如同油畫，有厚度、有色彩，使她全心專研、精進絞胎技藝，成為她創作的識別風格。

陳子雲曾經分享「比努力更棒的就是樂在其中的人」。絞胎是一種困難的技法，陶體在過程中很容易因裂開而燒製失敗，目前台灣前輩藝術家較少以絞胎創作，因此大部分靠自己研究、摸索，從選擇合適的土，調製色粉的比例和濕度，到疊絞胎方式以及控制燒製時間、溫度等。她不但努力克服絞胎的限制特性，更是樂在創作過程。