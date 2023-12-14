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永和得和段都更代拆公調落幕 農曆年前進行拆除工作
永和區得和段961地號等36筆土地都市更新案，2022年10月發布實施時仍有4戶未同意都更，期間實施者協調12次未果，今年6月實施者提供相關文件後，8月成立再行協調小組與待拆戶進行公調，陸續完成3戶協調工作，最後1戶無法取得聯繫，歷經相關單位查調找到待拆戶，雙方於12月初達成協議，都更重建曾持續邁進。
都更處表示，2019年7月發布實施代拆辦法後，市府迄今受理6案代拆案，分別已執行完成2案、明年執行1案、圓滿協調2案、審查書面1案，其中本案4戶經公調程序後，與實施者達成協議，全案將於明年1月進行拆除作業，加速都更重建作業。
受理6案代拆案中，在進入公調程序能取得共識，分別為本案與汐止智興段，往往待拆戶因對都更審定權利價值仍有觀念誤解，透過再行協調小組成員說明內容，讓待拆戶了解都更審理過程，除再行協調小組成員調解雙方歧見外，也有賴於實施者溝通。
新北城鄉局長黃國峰指出，新北市2019年7月發布實施代拆辦法後，配合都市更新條例增訂危險建築物準用建築法程序強制拆除，市府即於2022年11月增訂危險建築物免除公私調程序，加速危險建物拆除腳步，然面對日趨增加實施者申請代拆案件，衍生相當人力資源與行政成本，為落實使用者付費精神，將於本月20日起新受理案件開始收費，以實質反映成本。
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