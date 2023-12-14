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新北連續13年獲中央評特優 續改善無障礙生活環境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府已經連續8年舉辦既有公共建築物無障礙設施優良改善場評選活動，希望轄內各公共場所能更積極配合執行無障礙設施改善，提供行動不便者使用，也滿足高齡長者的需求，擴大使用者的範圍。圖／新北工務局提供
新北市政府已經連續8年舉辦既有公共建築物無障礙設施優良改善場評選活動，希望轄內各公共場所能更積極配合執行無障礙設施改善，提供行動不便者使用，也滿足高齡長者的需求，擴大使用者的範圍。圖／新北工務局提供

高齡化社會來臨，再加上身障者人權日漸受重視，無處不在無障礙通行勢在必行，新北工務局近年續辦公共建築物無障礙設施改善評選，今年從200處無障礙改善場所中評選出前3名及2名佳作。新北工務局表示，執行成果已連續13年獲中央考核為「特優」，將續推無障礙生活環境改善。

工務局表示，新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善場評選活動，今年已邁入第8年，由200處無障礙改善場所中評選出前3名及2名佳作獎；為使各場所能更積極配合執行無障礙設施改善，也每年舉辦「新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善案例獎助計畫」，獲選前3名的場所，分別有新台幣5、3、2 萬元獎金。

工務局指出，今年獲獎名單分別為第1名「IKEA新店店」、第2名「台北橋花園大廈社區」、第3名「麥當勞新店安康餐廳」，佳作則由「龍形大地社區」、「重新世家社區」獲獎。

活動也在昨市政會議中，由副市長劉和然頒獎表揚5個獲獎單位。工務局長祝惠美強調，面對超高齡社會的來臨，提供「行動不便」的老幼及生活不便者使用，以及「暫時不便」的孕婦、受傷者、提重物者等所需的友善環境勢在必行。執行成果已連續13年經內政部國土管理署考核為「特優」等，連續10年奪得全國之冠。

新北市政府今天在市政會議頒獎表揚公共建築物無障礙設施優良改善場評選榮獲第1名的「IKEA新店店」，由新北市代理市長劉和然（左二）代表頒發獎牌的獎金5萬元。圖／新北工務局提供
新北市政府今天在市政會議頒獎表揚公共建築物無障礙設施優良改善場評選榮獲第1名的「IKEA新店店」，由新北市代理市長劉和然（左二）代表頒發獎牌的獎金5萬元。圖／新北工務局提供

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