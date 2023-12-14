新北連續13年獲中央評特優 續改善無障礙生活環境
高齡化社會來臨，再加上身障者人權日漸受重視，無處不在無障礙通行勢在必行，新北工務局近年續辦公共建築物無障礙設施改善評選，今年從200處無障礙改善場所中評選出前3名及2名佳作。新北工務局表示，執行成果已連續13年獲中央考核為「特優」，將續推無障礙生活環境改善。
工務局表示，新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善場評選活動，今年已邁入第8年，由200處無障礙改善場所中評選出前3名及2名佳作獎；為使各場所能更積極配合執行無障礙設施改善，也每年舉辦「新北市既有公共建築物無障礙設施優良改善案例獎助計畫」，獲選前3名的場所，分別有新台幣5、3、2 萬元獎金。
工務局指出，今年獲獎名單分別為第1名「IKEA新店店」、第2名「台北橋花園大廈社區」、第3名「麥當勞新店安康餐廳」，佳作則由「龍形大地社區」、「重新世家社區」獲獎。
活動也在昨市政會議中，由副市長劉和然頒獎表揚5個獲獎單位。工務局長祝惠美強調，面對超高齡社會的來臨，提供「行動不便」的老幼及生活不便者使用，以及「暫時不便」的孕婦、受傷者、提重物者等所需的友善環境勢在必行。執行成果已連續13年經內政部國土管理署考核為「特優」等，連續10年奪得全國之冠。
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