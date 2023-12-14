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借鏡日韓 「通學安全範圍應150公尺」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供 張睿廷
新北市交通局已完成全市233校通學巷。圖／新北市交通局提供 張睿廷

外媒形容台灣是行人地獄，加上一連串行人事故，民怨沸騰，中央修法提高不禮讓行人罰則，不過學童安全上學的路，卻還是漫漫長路。靖娟兒童安全基金會執行長林月琴說，政府投入通學巷改善，除了中央要與地方通力合作，還要做好整個通學系統，讓父母敢放手讓孩子走路上學。

林月琴表示，去年基金會調查，有7成家長不放心孩童自己上學，今年兒童安全指標調查結果，兒童的感受分數仍然以「交通安全」最低分。她表示，日本花了50多年才擺脫「行人地獄」，韓國耗費28年，台灣應該汲取國外經驗，中央、地方充分合作，並加強與社區溝通。

林月琴說，為何家長不放心孩子徒步上學，寧願自行接送？這凸顯台灣現階段的交通文化仍停留在以車為本，人行系統仍相對薄弱，期待國土署投入50億元改善全台學校的危險路段，但不能只改善學校門口、側邊或對面巷口等「單點」，而是要以學校為核心，改善學校到住家的步行系統，官方光是宣傳改善數量不見得有用，必須務實面對問題改善才有用。

南韓通學安全範圍是以學校為圓心擴散300公尺、日本則是500公尺，林月琴指出，基金會現階段喊出150公尺為範圍，希望國小周邊布建完善之後，父母願意讓孩子徒步上學，自行評估道路風險、累積自我保護經驗，到國高中階段行走才能更安全，也能夠讓父母學會放手。

林月琴認為，學童通學安全最大問題，其實是附近居民接受度，例如位於台北市汀州路的河堤國小，過去四周停滿車，做人行道勢必減少停車格，首要克服的就是地方居民反彈。

父母 人行道 行人地獄

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