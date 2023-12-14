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新北「通學巷2.0」 3時段車輛禁入

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北報導
新北板橋江翠國小周邊是學生通學必經道路，家長接送車輛常碰撞；有些地方易積水，影響通行，透過改善計畫，方便學生行走、家長接送。記者李成蔭／攝影
新北板橋江翠國小周邊是學生通學必經道路，家長接送車輛常碰撞；有些地方易積水，影響通行，透過改善計畫，方便學生行走、家長接送。記者李成蔭／攝影

「行人地獄」引發討論後，國中小校園周邊通學環境也引起重視。新北4年來結合科技執法、限制通學巷在特定時段禁止車輛進入等作法，推動「通學巷2.0」改善計畫，已完成全市211所小學，學校周邊200公尺的行人交通事故，每月減少13.3%。新北市交通局及教育局表示，最難的是事前溝通和過程的執法，但能確保學童安全，家長多能體諒。民代則提醒執法要有周全配套，才不致衍生民怨。

交通局表示，今年起對準國高中通學環境，預計2025年完成120校。交通局科長林碧芬說，推動前先找出事故熱點，再對症下藥，市府也成立道安平台，問卷調查學校師生、家長、里長等找學童通學問題，接著邀他們和市府跨局處座談找解方。

改善計畫分軟硬體兩部分，硬體方面首要建構完整的人行空間，含實體人行道及繪製標線型人行道，讓學童有安全步行空間，輔以螢光式的當心學童標誌、彩色地面標示、讓學童注意左右來車的反光貼紙，還有降低學區周邊車速的標誌和標字。

軟體方面，部分通學巷在上午、中午和下午放學的3個時段會禁止車輛進入，並結合科技執法，拍下違規車輛送交警方開單裁罰，確保通學巷成為部分時段的行人徒步區，維護親子和師生的安全；而藉此落實通學巷的成效逐漸顯現，車輛違規闖入的比率已大減6成7，部分校區周邊的貨車違規率也明顯下降。

新北市養工處科長陳衍派說，養工處負責改善家長接送學童的環境，包括減少車輛碰撞、排除積水等，過程最困難是與學校溝通，讓圍牆退縮，變電箱等設施也要跟著遷移也是挑戰。

交通局表示，通學巷2.0計畫剛推動時，曾遭地方反對，但經溝通後，包括里長、家長都非常肯定，也願意一起守護孩子的通學安全。

記者實地走訪幾所校園，幾所原沒有人行道的巷道，都因設通學巷提高學童安全，但用路人若不熟悉，很可能在管制時段誤闖而受罰。

新北市議員鄭宇恩指出，通學巷立意良好，希望市府加速擴大辦理，但禁止車輛進入恐引發居民不滿；另外，目前校門口臨停接送車格還是偏少，且限時3分鐘，加上周遭到處是紅線，即便有車格，若無配套，恐衍生民怨。

人行道 標誌 小學 科技執法

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