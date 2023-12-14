聽新聞
test
0:00 / 0:00

競選廣告 北市首創電子看板

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府公布欄設置廣告，限定為電子看板。圖／北市建管處提供
北市府公布欄設置廣告，限定為電子看板。圖／北市建管處提供

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，北市府已訂選舉公布欄設置及管理辦法送議會備查，公布欄禁用紙本廣告，限定為電子看板，在北市12行政區區公所各設1台，也創下全國首例。

北市修法後，競選廣告僅能設在競選辦公室、車輛及指定公布欄，首次適用就是2024總統、立委大選，建管處昨在議會法規會報告北市選舉公布欄設置及管理辦法，法規會決議，該管理辦法是第一次實施，市府應依法行政並執法，並視執行狀況討論是否修正自治條例。

議員秦慧珠表示，當初自治條例立法時，以為公布欄是設置在戶外而言非室內，也沒有說不能用紙本廣告，當初立法意旨是比照日本、南韓作法，但有去考察嗎？市府的競選廣告物公布欄是新措施，雖然是里程碑，但在各區公所僅設1座電子廣告看板，參選人根本不想要刊登，原本是若北市做得好，可以全國推廣，但現在有點四不像。

議員陳宥丞建議，電子看板內容可與北市府官方LINE串接，讓民眾可收到資訊，也增加一個宣傳管道，議員陳重文也說，可與各里辦公室公布欄連結。

建管處表示，電子看板採購面板尺寸43吋3台、55吋9台，供參選人申請投放號次、姓名等內容，適用此屆選舉，且參選人數量及版面可不受限制，建置約60多萬元。

至於為何限制紙本廣告？建管處表示，主因是中央希望不要用紙本，且選罷法有相關規定紙本宣傳品僅能在競選辦公室或總部發送，公布欄本來就不能使用紙類宣傳品，另一個是基於環保，才決定設電子看板。

建管處表示，台北市競選廣告物管理自治條例實施後，市府受理25件檢舉競選廣告物案，1件要求自行改善完成， 11件本來是「露3點」，後來改為「露2點」一般的廣告。

競選廣告 北市

延伸閱讀

董氏指控中正紀念堂「吸菸區」違法設置 北市回覆了

2024大選設競選廣告電子看板 北市12區公所各設置1台創首例

北市升級跨年規模 5舞台不同主題搭煙火迎2024

北市競選廣告物公布欄改電子看板 12區公所設置

相關新聞

新北「通學巷2.0」 3時段車輛禁入

「行人地獄」引發討論後，國中小校園周邊通學環境也引起重視。新北4年來結合科技執法、限制通學巷在特定時段禁止車輛進入等作法...

中低收戶幼兒就學 新北明年補貼713萬

教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱...

北市總預算、青年局案 藍甲動通過付委

台北市長蔣萬安上任首次總預算案，從議會10月開議至今，已第4度卡關，無法交付委員會審查，青年局組織規程及編制草案上周也遭...

競選廣告 北市首創電子看板

北市府去年底修正公布台北市競選廣告物管理自治條例，是史上最嚴限制競選廣告修法，北市府已訂選舉公布欄設置及管理辦法送議會備...

新北噪音科技執法 明年再增9處

新北市設有170處聲音照相科技執法點取締噪音，今年截至11月共裁處3009件，明年規畫再增9處。議員認為科技執法改善噪音...

全台跨年最早煙火 新北搶先看

跨年當天最早施放的新北市跨河煙火，活動將從12月31日當天下午3時登場。新北副市長劉和然說，跨河煙火邁入第3年，今年結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。