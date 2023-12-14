北市總預算、青年局案 藍甲動通過付委

台北市長蔣萬安上任首次總預算案，從議會10月開議至今，已第4度卡關，無法交付委員會審查，青年局組織規程及編制草案上周也遭暫擱。2案昨在大會一讀闖關，國民黨黨團下達「甲動令」，雖遇民眾黨團杯葛，仍以人數優勢表決通過。

國民黨在北市「完全執政」，但蔣萬安上任首次總預算案卻連續被卡，北市黨部主委黃呂錦茹昨發出甲級動員，30位黨籍議員均須出席大會，若總預算和青年局草案在大會依然被擋，將動用表決強行通過，市長蔣萬安、副市長李四川也參加黨團會議，承諾未來和議會保持積極溝通。

下午表決前，民進黨團總召簡舒培質疑，過去在前議長吳碧珠時期，動用表決前需經政黨協商，但這次卻在大會直接表決。議長戴錫欽則說，沒聽過此慣例，其他國民黨議員也喊「新市府、新氣象」，贊成直接表決。最後2案均以壓倒性優勢通過，送委員會審查。

簡舒培說，北市府預算到12月中仍未付委，並不正常，民進黨認為預算要盡速付委，但過去市府若遇預算付委遭杯葛，常會積極溝通，但蔣市府卻未積極溝通，以致府會不和諧，應該檢討。

民眾黨團表示，市政總質詢已過2周，黨團收到的書面文字回覆與質詢前資料一模一樣，黨團對此感到遺憾；居住正義的題目，蔣萬安也未回應台北市市民的期待。另外，副市長及府會副總聯絡人懸缺不補，對議員的提案不列管、不追蹤，不溝通，府會溝通完全失能。

至於青年局的成立，民眾黨團認為，上周議會公聽會，對於議員所提的建議及批評，已過一周，市府也遲遲未能提出具體有效的解決方案，讓人不能理解蔣市府成立青年局是否能真正幫助到北市的青年，更看不見具體目標究竟為何。

國民黨議會黨團書記長王欣儀指出，的確有黨籍議員對市府在溝通和建言的處理上不滿，蔣萬安承諾會建立機制，由副秘書長統整案件，橫向聯繫、列管回報，付委只是一個程序，對個別預算若有不同意見，未來可在委員會表達看法。