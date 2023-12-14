中低收戶幼兒就學 新北明年補貼713萬

教育部自111學年度起已終止中低收入戶幼兒就學補助，新北市為落實照顧弱勢幼兒就學福利，將中低收入戶幼兒納入新北市府辦理弱勢幼兒教育津貼實施要點補助對象，近日完成法制程序，凡就讀私立幼兒園，符合上述資格者每學期補助最多9千元。112學年度補助約800人次、預算約720萬元，113年度概算補助793人、預算約713萬。

新北王姓家長說，私立幼兒園通常學費較高，也各有行情，補助費用希望能按幼兒園收費比率做適當調整，將資源公平分配，才能真正減輕家長負擔。

板橋布查花園幼兒園張姓園長表示，園內有一名具備中低收入社福身分的學生，出身隔代教養家庭，外婆為了讓孫子有更好教育環境打多份工養家，前段時間因疫情影響到收入，新北市補助中低收入戶幼兒教育津貼，或多或少減輕家長負擔，是一大美意。